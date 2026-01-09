Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Transfer la Csikszereda. Au luat un fundaş cu experienţă în Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Transfer la Csikszereda. Au luat un fundaş cu experienţă în Liga 1

Transfer la Csikszereda. Au luat un fundaş cu experienţă în Liga 1

Radu Constantin Publicat: 9 ianuarie 2026, 19:35

Comentarii
Transfer la Csikszereda. Au luat un fundaş cu experienţă în Liga 1

FK Csíkszereda a anunţat, vineri, că a obţinut serviciile fundaşului Răzvan Trif, în vârstă de 29 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucător de picior stâng, Răzvan Trif a evoluat de-a lungul carierei în principal pe postul de fundaş stânga, dar poate fi utilizat şi ca fundaş central.

El a ajuns la FK Csíkszereda din postura de fotbalist liber de contract, ultima sa echipă fiind Oţelul Galaţi, de care s-a despărţit în vară. Anterior a mai evoluat la UTA, Universitatea Cluj sau CS Mioveni, însă cele mai multe apariţii le-a bifat în tricoul echipei care l-a format, Gaz Metan Mediaş. Are în palmares peste 100 de meciuri în prima ligă şi mai mult de 6500 de minute jucate.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce ascund mezelurile și băuturile carbogazoase. Conservanți folosiți zilnic, asociaţi cu boli grave
Observator
Ce ascund mezelurile și băuturile carbogazoase. Conservanți folosiți zilnic, asociaţi cu boli grave
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9: „Genoa nu va permite niciodată asta!”
Fanatik.ro
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9: „Genoa nu va permite niciodată asta!”
20:21
După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
20:03
Gigi Becali a anunţat clubul din Liga 1 la care se duce Stanciu: “Eu aşa cred”
20:02
Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la transferul lui Ștefan Târnovanu: „5 milioane de euro”
19:44
Dan Șucu și comunicatul dat după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în partida cu AC Milan
19:15
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului pe care a plătit o avere pentru a-l aduce la FCSB: „Nu mai contează”
18:43
Daniel Pancu anunță transferurile la CFR Cluj! Ce a declarat tehnicianul din Gruia
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”