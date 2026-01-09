Transfer la Csikszereda. Au luat un fundaş cu experienţă în Liga 1 - Antena Sport

FK Csíkszereda a anunţat, vineri, că a obţinut serviciile fundaşului Răzvan Trif, în vârstă de 29 de ani.
Jucător de picior stâng, Răzvan Trif a evoluat de-a lungul carierei în principal pe postul de fundaş stânga, dar poate fi utilizat şi ca fundaş central.
El a ajuns la FK Csíkszereda din postura de fotbalist liber de contract, ultima sa echipă fiind Oţelul Galaţi, de care s-a despărţit în vară. Anterior a mai evoluat la UTA, Universitatea Cluj sau CS Mioveni, însă cele mai multe apariţii le-a bifat în tricoul echipei care l-a format, Gaz Metan Mediaş. Are în palmares peste 100 de meciuri în prima ligă şi mai mult de 6500 de minute jucate.
