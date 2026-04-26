Ultrașii lui Dinamo, noi derapaje rasiste la derby-ul cu Rapid. Bannerele grobiene afișate în PCH

Bannerele afișate de suporterii lui Dinamo la derby-ul cu Rapid / AntenaSport

Suporterii lui Dinamo au apelat din nou la bannere și scandări rasiste în timpul derby-ului contra celor de la Rapid. În Peluza Cătălin Hîldan au apărut mesaje grobiene prin care s-a apelat la stereotipurile legate de persoanele de etnie romă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre Dinamo și Rapid de pe Arena Națională a fost precedat de o scenografie emoționantă pregătită de fanii alb-roșiilor, însă suporterii din PCH au ieșit în evidență și din punct de vedere negativ. După cum era de așteptat, în sectorul fanilor echipei lui Kopic au apărut bannere rasiste îndreptate împotriva clubului giuleștean.

Textele afișate de suporterii lui Dinamo pe Arena Națională

Cum s-a întâmplat și în trecut, suporterii lui Dinamo s-a folosit de stereotipurile legate de Rapid și de fanii care susțin echipa. “Țigane, du-te la muncă!”, a fost una dintre scandările strigate de ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan.

În mod regretabil, în sectorul fanilor dinamoviști au apărut și bannere rasiste:

“Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani / Nu vă mai luați de la 12 ani“;