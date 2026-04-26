Ultrașii lui Dinamo, noi derapaje rasiste la derby-ul cu Rapid. Bannerele grobiene afișate în PCH

Andrei Nicolae Publicat: 26 aprilie 2026, 22:27

Bannerele afișate de suporterii lui Dinamo la derby-ul cu Rapid / AntenaSport

Suporterii lui Dinamo au apelat din nou la bannere și scandări rasiste în timpul derby-ului contra celor de la Rapid. În Peluza Cătălin Hîldan au apărut mesaje grobiene prin care s-a apelat la stereotipurile legate de persoanele de etnie romă.

Meciul dintre Dinamo și Rapid de pe Arena Națională a fost precedat de o scenografie emoționantă pregătită de fanii alb-roșiilor, însă suporterii din PCH au ieșit în evidență și din punct de vedere negativ. După cum era de așteptat, în sectorul fanilor echipei lui Kopic au apărut bannere rasiste îndreptate împotriva clubului giuleștean.

Textele afișate de suporterii lui Dinamo pe Arena Națională

Cum s-a întâmplat și în trecut, suporterii lui Dinamo s-a folosit de stereotipurile legate de Rapid și de fanii care susțin echipa. “Țigane, du-te la muncă!”, a fost una dintre scandările strigate de ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan.

În mod regretabil, în sectorul fanilor dinamoviști au apărut și bannere rasiste:

Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani / Nu vă mai luați de la 12 ani“;

Giuliano, ciocul mic și joc de aripi!

Rudari, ursari, căldărari și boldeni / Coduri CAEN pentru robii giuleșteni“.

Mesajul al doilea face referire la Dumitru Giuliano, președintele ARESEL, organizație care s-a implicat în plângeri după meciul din turul play-off-ului.

O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Furtuna care a făcut ravagii în Moldova se îndreaptă spre sudul ţării. Un om a murit în Huşi
Observator
Furtuna care a făcut ravagii în Moldova se îndreaptă spre sudul ţării. Un om a murit în Huşi
Dinamo – FCSB, cel mai probabil meci de baraj pentru Conference League. Toate calculele. Mihai Stoica și-a ales deja favorita. „Aşa cred eu”
Fanatik.ro
Dinamo – FCSB, cel mai probabil meci de baraj pentru Conference League. Toate calculele. Mihai Stoica și-a ales deja favorita. „Aşa cred eu”
0:01 27 apr.

Lovitură cruntă pentru Rapid! Un titular s-a accidentat și a ieșit pe brațele medicilor în derby-ul cu Dinamo
23:50

“Am fost aproape morţi” Reacţia lui Zeljko Kopic după Dinamo – Rapid 3-1! Ce a spus despre Cătălin Cîrjan
23:40

LIVE VIDEOAFS – Sporting 0-1. Ultima speranță pentru campioana en-titre în lupta la titlu
23:38

„O umilință, o rușine! Parcă am uitat fotbalul!” Gâlcă a răbufnit după înfrângerea cu Dinamo
23:36

Scandal la Dinamo – Rapid. Doi fani ai alb-roșiilor, implicați într-un conflict la toalete
23:22

Cătălin Cîrjan, mesaj de suflet pentru fanii lui Dinamo după ce a marcat contra fostei sale echipe, Rapid!
Vezi toate știrile
1 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 2 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 3 Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor 4 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta 5 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 6 Lovitura momentului în fotbalul românesc! 10 milioane de euro pentru CFR Cluj
Citește și