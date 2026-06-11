Nuno Campos a sosit în România. Cine l-a însoţit pe noul antrenor al lui Dinamo

Nuno Campos (51 de ani) este noul antrenor de la Dinamo. Portughezul l-a înlocuit pe Zeljko Kopic, cel care s-a despărţit de “câini” după două sezoane şi jumătate.
În noaptea zilei de miercuri spre joi, Nuno Campos a sosit la Bucureşti pentru a începe treaba la Dinamo. Portughezul a fost însoţit de membrii staff-ului său, cu care va colabora şi la formaţia din Ştefan cel Mare.
Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo, a sosit în România
Nuno Campos a aterizat la Bucureşti în jurul orei 01:00. Portughezul a fost însoţit de cei doi secunzi ai săi, cât şi de preparatorul fizic, toţi urmând să semneze şi ei cu Dinamo. Tehnicianul lusitan nu a oferit declaraţii, el urmând să susţină o conferinţă de presă în care va avea ocazia să se prezinte pe larg. “Mâine (n.r. azi) vom avea timp să vorbim“, a transmis noul antrenor al “câinilor”, pe aeroport.
Nuno Campos s-a despărţit de maghiarii de la Zalaegerszeg, înainte să semneze cu Dinamo. Portughezul, care a fost secundul lui Paulo Fonseca timp de trei ani, a încheiat sezonul din Ungaria pe locul cinci, echipa sa evoluând şi în finala Cupei Ungariei.
Nuno Campos a fost deja prezentat oficial de Dinamo, la câteva zile după anunţul plecării lui Zeljko Kopic. “Câinii” i-au anunţat şi plecarea lui Florentin Petre, portughezul aducându-şi proprii antrenori secunzi la formaţia din Ştefan cel Mare.
Ca antrenor principal el a stat pe banca celor de la Zalaegerszeg, dar ca secund a bifat în carieră cluburi importante. Paços Ferreira, Porto, Şahtior, Braga sau Roma sunt cluburile uriaşe unde a fost “secund”.
Mare parte din cariera de antrenor și-a petrecut-o ca secund al lui Paulo Fonseca, actualul antrenor al celor de la Lyon. Ca antrenor secund are 3 titluri și Cupe ale Ucrainei, o Supercupă a Ucrainei, o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă a Portugaliei cu Porto.
„Da, am semnat cu Nuno Campos. Știe dimensiunile clubului și pretențiile noastre. Ne-am asumat împreună obiectivele pentru sezonul următor, care este clasarea echipei pe locurile 1-3”, a confirmat lu Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.
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