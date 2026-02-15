Mircea Lucescu l-a sunat pe Pancu: "Era foarte dezamăgit." Ce i-a spus despre Bergodi - Antena Sport

Daniel Pancu a primit un telefon surpriză în urma conflictului avut cu italianul Cristiano Bergodi. Cel care l-a sunat pe tehnicianul CFR-ului a fost chiar Mircea Lucescu. Vestea vine exact într-un moment în care se vorbşete tot mai des despre starea precară de sănătate a selecţionerului. Totuşi, cei doi au vorbit despre conflictul dintre Pancu şi Bergodi, iar selecţionerul României i-a cerut să-l înţeleagă pe italian.

„Tot ce am spus eu nu era legat de domnul Bergodi, am văzut că unii m-au acuzat de xenofobie. Lucrurile sunt minunate și aici, la CFR, cu străinii. Îi iubesc, îi pup. Primul care m-a sunat a fost Mircea Lucescu, din spital, a doua zi după meci.

Era foarte dezamăgit că nu s-a discutat despre joc. Era dezamăgit nea Mircea din spital că nu se vorbește despre fotbal, mi-a spus să nu fac niciodată ce face Bergodi, dar în același timp să înțeleg întotdeauna antrenorii, colegii de breaslă care au astfel de reacții pentru că mi se poate întâmpla și mie.

A fost prima persoană care a insistat pe tema asta. A doua persoană a fost domnul Giovanni Becali care probabil are o relație foarte bună și cu domnul Bergodi, la fel, mi-a spus că sunt mai tânăr și că ar trebui să fac un pas și am înțeles foarte bine. Dacă doi oameni de aproape 80 de ani îmi spun lucrurile astea, am înțeles mesajul. Eu nu am avut nimic cu persoana lui, am avut cu situația”, a spus Daniel Pancu, la conferința de presă.