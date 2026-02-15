Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu l-a sunat pe Pancu: "Era foarte dezamăgit." Ce i-a spus despre Bergodi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mircea Lucescu l-a sunat pe Pancu: “Era foarte dezamăgit.” Ce i-a spus despre Bergodi

Mircea Lucescu l-a sunat pe Pancu: “Era foarte dezamăgit.” Ce i-a spus despre Bergodi

Radu Constantin Publicat: 15 februarie 2026, 16:39

Comentarii
Mircea Lucescu l-a sunat pe Pancu: Era foarte dezamăgit. Ce i-a spus despre Bergodi

Daniel Pancu a primit un telefon surpriză în urma conflictului avut cu italianul Cristiano Bergodi. Cel care l-a sunat pe tehnicianul CFR-ului a fost chiar Mircea Lucescu. Vestea vine exact într-un moment în care se vorbşete tot mai des despre starea precară de sănătate a selecţionerului. Totuşi, cei doi au vorbit despre conflictul dintre Pancu şi Bergodi, iar selecţionerul României i-a cerut să-l înţeleagă pe italian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Tot ce am spus eu nu era legat de domnul Bergodi, am văzut că unii m-au acuzat de xenofobie. Lucrurile sunt minunate și aici, la CFR, cu străinii. Îi iubesc, îi pup. Primul care m-a sunat a fost Mircea Lucescu, din spital, a doua zi după meci.

Era foarte dezamăgit că nu s-a discutat despre joc. Era dezamăgit nea Mircea din spital că nu se vorbește despre fotbal, mi-a spus să nu fac niciodată ce face Bergodi, dar în același timp să înțeleg întotdeauna antrenorii, colegii de breaslă care au astfel de reacții pentru că mi se poate întâmpla și mie.

A fost prima persoană care a insistat pe tema asta. A doua persoană a fost domnul Giovanni Becali care probabil are o relație foarte bună și cu domnul Bergodi, la fel, mi-a spus că sunt mai tânăr și că ar trebui să fac un pas și am înțeles foarte bine. Dacă doi oameni de aproape 80 de ani îmi spun lucrurile astea, am înțeles mesajul. Eu nu am avut nimic cu persoana lui, am avut cu situația”, a spus Daniel Pancu, la conferința de presă.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
Observator
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
Ce a pățit jurnalistul român care a dorit să discute cu Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2: „E inexplicabil! Mă cunosc cu el de peste 20 de ani”
Fanatik.ro
Ce a pățit jurnalistul român care a dorit să discute cu Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2: „E inexplicabil! Mă cunosc cu el de peste 20 de ani”
16:30
Leo Grozavu a făcut praf arbitrajul: “Căzut în derizoriu, totalmente”. Nici jucătorii lui nu au scăpat!
16:05
UTA Arad – FC Botoşani 2-1. Luptă nebună pentru play-off. Victorie dramatică, cu penalty anulat de VAR în prelungiri
15:48
Johannes Klaebo a scris istorie! A devenit cel mai titrat sportiv din istorie la Jocurile Olimpice de iarnă
15:42
Zeljko Kopic i-a liniştit pe fanii lui Dinamo, după nunta lui Florentin Petre: “Jucătorii au plecat acasă devreme”
15:40
Farul – Rapid LIVE TEXT (17:00). Giuleştenii pot urca pe primul loc la Ovidiu. Echipele de start
15:31
Ce s-a întâmplat cu Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce a pierdut postul de titular. Mihai Stoica a dezvăluit totul
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 3 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 4 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 5 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 6 AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”