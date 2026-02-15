Ce notă a primit Denis Drăguş după ce a fost schimbat în minutul 38 - Antena Sport

Denis Drăguş traversează o perioadă slabă la Gaziantep, unde a fost schimbat în minutul 38 deoarce prestaţia lui era una sub aşteptări.
Denis Drăguș a fost titular pentru Gaziantep, în partida pe care echipa lui a pierdut-o pe terenul celor de la Kocaelispor, scor 3-0. Românul a fost taxat aspru de antrenor şi a fost schimbat în minutul 38.
Denis Drăguș, Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost titular pentru Gaziantep în partida pe care echipa lor a pierdut-o pe terenul celor de la Kocaelispor, scor 3-0, în etapa cu numărul 22.
Denis Drăguș a fost notat de platforma de specialitate Sofascore cu 6.3.
- Edoardo Bove a revenit pe teren, la 14 luni de la stopul cardiac suferit pe teren! Unde a ajuns să joace italianul
- „Nici Dumnezeu n-ar fi scos mingea aia!” Ce scria presa lumii după golul magnific al lui Adrian Ilie, cu Columbia
- Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr. Continuă cursa către reușita 1000
- Alex Mățan, gol fabulos în Grecia! Jucătorul lansat de Gică Hagi nu i-a dat nicio șansă portarului
- Laurențiu Reghecampf, calificat în sferturile Ligii Campionilor Africii de pe primul loc în grupă