Ce notă a primit Denis Drăguş după ce a fost schimbat în minutul 38 - Antena Sport

Denis Drăguş traversează o perioadă slabă la Gaziantep, unde a fost schimbat în minutul 38 deoarce prestaţia lui era una sub aşteptări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Drăguș a fost titular pentru Gaziantep, în partida pe care echipa lui a pierdut-o pe terenul celor de la Kocaelispor, scor 3-0. Românul a fost taxat aspru de antrenor şi a fost schimbat în minutul 38.

Denis Drăguș, Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost titular pentru Gaziantep în partida pe care echipa lor a pierdut-o pe terenul celor de la Kocaelispor, scor 3-0, în etapa cu numărul 22.

Denis Drăguș a fost notat de platforma de specialitate Sofascore cu 6.3.