Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce notă a primit Denis Drăguş după ce a fost schimbat în minutul 38 - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce notă a primit Denis Drăguş după ce a fost schimbat în minutul 38

Ce notă a primit Denis Drăguş după ce a fost schimbat în minutul 38

Radu Constantin Publicat: 15 februarie 2026, 17:21

Comentarii
Ce notă a primit Denis Drăguş după ce a fost schimbat în minutul 38

Denis Drăguş, în timpul meciului România - Olanda, la EURO 2024 / Profimedia

Denis Drăguş traversează o perioadă slabă la Gaziantep, unde a fost schimbat în minutul 38 deoarce prestaţia lui era una sub aşteptări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Drăguș a fost titular pentru Gaziantep, în partida pe care echipa lui a pierdut-o pe terenul celor de la Kocaelispor, scor 3-0. Românul a fost taxat aspru de antrenor şi a fost schimbat în minutul 38.

Denis Drăguș, Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost titular pentru Gaziantep în partida pe care echipa lor a pierdut-o pe terenul celor de la Kocaelispor, scor 3-0, în etapa cu numărul 22.

Denis Drăguș a fost notat de platforma de specialitate Sofascore cu 6.3.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
Observator
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră
Fanatik.ro
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră
17:09
LIVE TEXTFarul – Rapid 0-0. Bară pentru constănţeni! Ocazii mari pentru ambele echipe
17:07
FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc”
16:45
VIDEONacional – Porto, 17:30, LIVE VIDEO. Liderul nu-şi permite niciun pas greşit. Echipele de start
16:39
Mircea Lucescu l-a sunat pe Pancu: “Era foarte dezamăgit.” Ce i-a spus despre Bergodi
16:30
Leo Grozavu a făcut praf arbitrajul: “Căzut în derizoriu, totalmente”. Nici jucătorii lui nu au scăpat!
16:05
UTA Arad – FC Botoşani 2-1. Luptă nebună pentru play-off. Victorie dramatică, cu penalty anulat de VAR în prelungiri
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 3 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 4 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 5 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 6 AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi