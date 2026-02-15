UTA Arad - FC Botoşani LIVE TEXT (14:00). Duel de foc pentru un loc de play-off - Antena Sport

Meciul dintre UTA Arad şi FC Botoşani, din etapa cu numărul 27 a Ligii 1, va începe la ora 14:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Ambele echipe continuă lupta pentru calificarea în play-off.
FC Botoşani, echipa surpriză din această toamnă, care a fost pe primul loc în clasament timp de câteva etape, riscă să iasă din Top 6, în cazul în care nu se va impune la Arad. De partea cealaltă, misiunea pentru “Bătrâna Doamnă” este mai complicată, dar o victorie duminică îi ţine în cursă pe arădeni.
UTA Arad – FC Botoşani LIVE TEXT (14:00)
Gazdele vin după două înfrângeri consecutive, una pe terenul celor de la Csikszereda, scor 0-2. De partea cealaltă, FC Botoşani a încheiat seria de şapte meciuri la rând fără victorie în partida de pe teren propriu, cu Metaloglobus, pe care a învins-o cu 3-0. UTA Arad şi FC Botoşani s-au mai întâlnit în acest sezon pe 6 octombrie, atunci când moldovenii s-au impus cu 2-1 în meciul de pe teren propriu.
După 26 de meciuri disputate în acest sezon, FC Botoşani se află pe locul 6, cu 42 de puncte, în timp ce UTA Arad ocupă locul 10, cu 38 de puncte.
Echipele probabile în UTA – FC Botoşani
- UTA: Tordai – Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic, Sota, Odada, V. Costache, A. Roman, Tzionis, Abdallah
Rezerve: L. Roșu, Iacob, Benga, Stolnik, Popescu, Hrezdac, L. Mihai, Țăroi, Gojkovic, Ciubăncan, Ndon, Van Durmen
Absenți: Padula, Gorcea (accidentați)
Antrenor: Adrian Mihalcea
- FC Botoșani: Anestis – Adams, Miron, Suta, Creț – Papa, Bordeianu – E. Lopez, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk
Rezerve: Kukic, Țigănașu, Munoz. Diaw, Pavlovic, Ferreira, Aldair, L. de Vega, Petro, Ciurel, A. Dumitru, Cîmpanu, Bodișteanu, Mitrov
Absenți: Sadiku (nerefăcut)
Antrenor: Leo Grozavu
