Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl "înţeapă" pe Becali: "Critici mai dure ca niciodată" - Antena Sport

Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată”

Bogdan Stănescu Publicat: 28 ianuarie 2026, 0:07

Adrian Mutu, într-o conferinţă de presă, în perioada în care era antrenorul Rapidului / Profimedia Images

Adrian Mutu (47 de ani) e de părere că FCSB nu a arătat niciodată mai rău ca acum. După pauza de iarnă, FCSB a pierdut toate meciurile, 0-1 cu FC Argeş, 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League şi 1-4 cu CFR Cluj, în campionat. În urma înfrângerii de la Zagreb campioana mai poate prinde play-off-ul Europa League doar printr-o minune. Imediat după jocul cu Dinamo Zagreb, FCSB a început bine cu CFR Cluj, deschizând scorul prin Miculescu, apoi ratând două şanse monumentale de desprindere pe tabelă: o bară a lui Olaru şi o ratare cu poarta goală a lui Mihai Toma.

FCSB e în pericol să rateze play-off-ul, fiind în acest moment pe locul 11 în clasament, cu 31 de puncte. Ultima echipă aflată pe loc de play-off, Oţelul, are 36 de puncte. Campioana trebuie să îşi facă griji şi în privinţa lui CFR Cluj, care a trecut peste ea în urma rezultatului din meciul direct. Echipa lui Pancu are acum 32 de puncte.

Adrian Mutu: “Nu am văzut niciodată FCSB la un nivel tactic atât de slab ca în perioada asta”

Nu sunt sincronizați deloc, nu joacă precum o echipă, nu se apără ca o echipă, încearcă singuri să rezolve situațiile. Și din cauza faptului că nu sunt în formă.

Greșelile ies în evidență acum. Pe mine mă miră, nu am văzut niciodată FCSB la un nivel tactic atât de slab ca în perioada asta. Nu înțeleg cum FCSB a ajuns situația asta, mai ales că are cei mai buni jucători.

Abia acum încep să joace cu presiunea cea mai mare. E presiune să nu rateze marele obiectiv, calificarea în play-off, și din cauza criticilor lui Becali, care sunt mai dure ca niciodată. Poate și de asta jucătorii nu mai sunt ca înainte”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro.

Charalambous a spus că e gata să plece, Becali îl menţine pe bancă!

După umilinţa cu CFR Cluj, Elias Charalambous a luat vina asupra lui pentru tot ce s-a întâmplat la echipă în ultima vreme. Charalambous, care a câştigat două titluri la rând pe banca FCSB-ului, a transmis că se pune la dispoziţia clubului, mesaj sinonim cu acceptarea unei demiteri în cazul în care se ia această decizie.

Becali nici nu a vrut să audă de plecarea lui Charalambous şi Pintilii, transmiţând că el ia deciziile la club, inclusiv cele legate de primul 11 şi de schimbări, aşa că el e de vină.

Becali a anunţat însă o măsură radicală, decizia ca FCSB să folosească în meciurile din campionat un portar under. Este vorba de Matei Popa (18 ani), fiul antrenorului cu portarii de la FCSB, Marius Popa.

Adrian Mutu, văzut ca un posibil înlocuitor al lui Elias Charalambous

Fără angajament după despărţirea de Petrolul, Mutu, care se ocupă în prezent de academia lui de fotbal, e văzut ca un posibil înlocuitor al lui Elias Charalambous.

Potrivit prosport.ro, Becali chiar l-ar fi sunat pe Mutu pentru a-l întreba dacă ar fi dispus să o preia pe FCSB, iar “Briliantul” ar fi fost încântat de idee.

Această mişcare s-ar putea face abia în vară, în funcţie de rezultatele de acum ale FCSB-ului. Becali încă mai speră la play-off, dar ratarea acestuia, coroborată cu eliminarea din Cupa României, l-ar face dispus să renunţe la Charalambous şi Pintilii.

