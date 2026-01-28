Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl "înţeapă" pe Becali: "Critici mai dure ca niciodată" - Antena Sport

Adrian Mutu (47 de ani) e de părere că FCSB nu a arătat niciodată mai rău ca acum. După pauza de iarnă, FCSB a pierdut toate meciurile, 0-1 cu FC Argeş, 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League şi 1-4 cu CFR Cluj, în campionat. În urma înfrângerii de la Zagreb campioana mai poate prinde play-off-ul Europa League doar printr-o minune. Imediat după jocul cu Dinamo Zagreb, FCSB a început bine cu CFR Cluj, deschizând scorul prin Miculescu, apoi ratând două şanse monumentale de desprindere pe tabelă: o bară a lui Olaru şi o ratare cu poarta goală a lui Mihai Toma.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB e în pericol să rateze play-off-ul, fiind în acest moment pe locul 11 în clasament, cu 31 de puncte. Ultima echipă aflată pe loc de play-off, Oţelul, are 36 de puncte. Campioana trebuie să îşi facă griji şi în privinţa lui CFR Cluj, care a trecut peste ea în urma rezultatului din meciul direct. Echipa lui Pancu are acum 32 de puncte.

Adrian Mutu: “Nu am văzut niciodată FCSB la un nivel tactic atât de slab ca în perioada asta”

„Nu sunt sincronizați deloc, nu joacă precum o echipă, nu se apără ca o echipă, încearcă singuri să rezolve situațiile. Și din cauza faptului că nu sunt în formă.

Greșelile ies în evidență acum. Pe mine mă miră, nu am văzut niciodată FCSB la un nivel tactic atât de slab ca în perioada asta. Nu înțeleg cum FCSB a ajuns situația asta, mai ales că are cei mai buni jucători.

Abia acum încep să joace cu presiunea cea mai mare. E presiune să nu rateze marele obiectiv, calificarea în play-off, și din cauza criticilor lui Becali, care sunt mai dure ca niciodată. Poate și de asta jucătorii nu mai sunt ca înainte”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro.