Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj - Antena Sport

Gigi Becali a făcut anunțul despre viitorul lui Elias Charalambous, după ce FCSB a fost învinsă categoric de CFR Cluj, scor 1-4, în etapa a 23-a din Liga 1. Campioana a suferit al treilea eșec la rând, în toate competițiile, coborând pe locul 10 în campionat.

După ce David Miculescu a deschis scorul în minutul 3, Aliev și Korenica au întors rezultatul până la pauză. În repriza secundă, elevii lui Daniel Pancu au mai punctat de două ori, prin Korenica și Biliboc, iar grație victoriei au depășit-o pe campioană în clasament.

Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după FCSB – CFR Cluj

Gigi Becali a declarat că va lua în calcul demiterea lui Elias Charalambous la finalul sezonului, dacă FCSB nu prinde play-off-ul și nu reușește să cucerească Cupa României. Al doilea trofeu intern i-ar garanta campioanei prezența în preliminariile Europa League, în sezonul viitor.

„(N.r. Vă gândiți să schimbați antrenorul?) La vară, e normal. Să vedem cum stăm. Dacă luăm Cupa, nu mai schimbăm antrenorul, că avem cupe europene”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – CFR Cluj 1-4.

FCSB are 31 de puncte, cu cinci mai puține față de U Cluj, ultima clasată în play-off. Distanța față de locul șase s-ar putea mări la opt puncte, dacă UTA o va învinge luni pe Rapid, în ultima confruntare a etapei a 23-a din Liga 1.