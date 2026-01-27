Verdictul specialistului după faza penalty-ului din care Rapid a egalat-o pe UTA, ulterior învingând-o! - Antena Sport

Închide meniul
Verdictul specialistului după faza penalty-ului din care Rapid a egalat-o pe UTA, ulterior învingând-o!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 ianuarie 2026, 22:31

Verdictul specialistului după faza penalty-ului din care Rapid a egalat-o pe UTA, ulterior învingând-o!

Faza penalty-ului Rapidului cu UTA / captura digisport.ro

Fostul arbitru Marius Avram (46 de ani) a analizat faza penalty-ului care i-a adus egalarea Rapidului cu UTA. Dobre a transformat penalty-ul în minutul 43, ulterior Rapidul obţinând victoria cu golul lui Bolgado, din minutul 79, după un corner executat de Olimpiu Moruţan.

Marius Avram e de părere că Sebastian Colţescu (48 de ani) nu trebuia să dicteze lovitură de la 11 metri, având în vedere că jucătorul arădenilor, Pospelov, a încercat să îşi micşoreze aria corpului, trăgându-şi mâna.

Avram e de părere că Sebastian Colţescu nu trebuia să dicteze penalty!

Colțescu acordă penalty, apoi e chemat de Dima să revadă faza. O vede și rămâne consecvent cu decizia luată în teren. Vedem un jucător care este cu fața la adversar, îl vede că șutează și încearcă să se ferească. Cu o mână reușește, cu cealaltă aproape a reușit. Îl lovește mingea în mână când el aproape o avea lipită de corp.

Intenția jucătorului la această fază e de a-și micșora suprafața corpului. Încearcă să-și tragă mâinile instinctiv către corp. Nu să depărteze, ci să apropie. Are mâna foarte aproape de corp în momentul în care are loc contactul cu mingea.

Dacă se îndrepta spre gol, dacă oprește înscrierea unui gol era penalty. La șutul la poartă avem instrucțiuni foarte clare. Nu putem spune că e gol clar. Portarul era în poartă, doi fundași în spate. Mâna în care îl lovește mingea e aproape lipită”, a spus Marius Avram pentru digisport.ro.

În urma victoriei din deplasare, cu 2-1, cu UTA, Rapid a trecut peste Dinamo şi ocupă în acest moment locul 2 în Liga 1, cu 45 de puncte. Lider e Universitatea Craiova, cu 46 de puncte. Pe locul 3 e echipa antrenată de Kopic, cu 44 de puncte. Toate cele trei echipe aflate pe podium şi-au câştigat meciurile disputate în etapa cu numărul 23. Dinamo a învins-o cu 2-1 pe Hermannstadt, în deplasare, în primul meci al etapei. Raul Opruţ a reuşit o “dublă” împotriva fostei sale echipe. Craiova a învins-o cu 2-0, acasă, pe FC Botoşani. Golurile oltenilor au fost marcate de Cicâldău (min. 65) şi Etim (min. 83).

 

