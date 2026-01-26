UTA - Rapid 1-2. Victorie mare pentru giuleșteni! Debut perfect pentru Olimpiu Moruțan - Antena Sport

Închide meniul
UTA – Rapid 1-2. Victorie mare pentru giuleșteni! Debut perfect pentru Olimpiu Moruțan

Andrei Nicolae Publicat: 26 ianuarie 2026, 21:57

Comentarii
UTA - Rapid / SPORT PICTURES

Rapid București a obținut o victorie importantă pe terenul celor de la UTA, în ultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1. Formația antrenată de Costel Gâlcă a fost salvată de Leo Bolgado.

La gruparea alb-vișinie a debutat și Olimpiu Moruțan, care s-a aflat la originea celui de-al doilea gol marcat de Rapid. Mijlocașul venit de la Aris l-a înlocuit cu brio pe Claudiu Petrila.

UTA – Rapid 1-2

Final de meci! 

Min. 90+4: Cartonaș roșu UTA! Pospielov vede al doilea galben și este eliminat.

Min. 79: GOL! Rapid trece la conducerea jocului în urma unei faze fixe. Leo Bolgado marchează. Centrarea i-a aparținut lui Moruțan.

Min. 65: Ocazie monumentală pentru Rapid! Dobre nu reia în plasă cu poarta goală, iar Hromada nu l-a putut învinge pe portarul arădenilor.

Min. 51: Șansă mare de gol pentru gruparea arădeană! Aioani repară o eroare din defensivă și respinge în corner.

Min. 46: A început repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 43: GOL! Rapid restabilește egalitatea prin Alex Dobre.

Min. 32: Gol anulat Rapid! Cristi Manea a punctat pentru 1-1, dar reușita acestuia a fost anulată pentru ofsaid.

Min. 31: Ocazie de 2-0 pentru echipa lui Adrian Mihalcea. Alin Roman a șutat din prima, însă mingea nu a nimerit cadrul porții.

Min. 19: GOL! Marius Coman deschide scorul cu un șut imparabil la vinclu.

Min. 17: Alexandru Pașcanu trimite un șut de la jumătatea terenului, dar balonul se duce peste poarta gazdelor.

Min. 9: Ocazie importantă de deschidere a scorului. Cristi Manea a scos de pe linia porții lovitura de colț executată direct pe poartă de ardeleni.

Min. 1: Start de meci la Arad!

  • UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Costache, A. Roman, Abdallah – M. Coman. Rezerve: Tordai, F. Iacob, Benga, Stolnik, Ov. Popescu, Van Durmen, Hrezdac, D. Barbu, L. Mihai. Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Rapid (4-3-3): Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Dobre, Paraschiv, Petrila. Rezerve: D. Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Onea, Sălceanu, K. Keita, Vulturar, G. Gheorghe, Hazrollaj, Jambor, Koljic, Moruțan. Antrenor: Costel Gâlcă

Înainte de meciul de la Arad, gazdele au 35 de puncte și ar putea urca pe locul 6, peste “U” Cluj, în cazul în care o va învinge pe formația lui Gâlcă. Mai mult decât atât, UTA ar putea să o egaleze la puncte pe FC Botoșani, ocupanta poziției cu numărul 5.

De cealaltă parte, Rapid e pe locul 3 în clasament, dar ar putea reveni pe poziția secundă în cazul unei victorii. Elevii lui Gâlcă se vor lupta pentru toate punctele pentru a ține pasul cu Universitatea Craiova și Dinamo.

UTA vine după o victorie contra Unirii Slobozia în etapa trecută, în timp ce Rapid a câștigat și ea în precedenta rundă contra lui Metaloglobus. În tur, giuleștenii au câștigat cu 2-0 grație unor reușite ale lui Denis Ciobotariu și Alex Dobre.

Echipele probabile la UTA – Rapid

UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomverovic – Sota Mino, Odada – Abdallah, A. Roman, V. Costache – M. Coman

Rezerve: Tordai – F. Iacob, Benga, Padula, D. Barbu, L. Gojkovic, L. Mihai, Ov. Popescu, Stolnik, D. Țăroi, Van Durmen

Absenți: Hrezdac, A. Matei, Tzionis, Zsori

Antrenor: Adrian Mihalcea

Rapid (4-3-3): Aioani – Cr. Manea, D. Ciobotariu, Kramer, Borza – T. Christensen, K. Keita, C. Vulturar – A. Dobre, Koljic, Cl. Petrila

Rezerve: D. Iliev – R. Onea, Bolgado, Pașcanu, R. Sălceanu, G. Gheorghe, Hromada, Hazrollaj, Moruțan, Jambor, D. Paraschiv

Absenți: Burmaz, D. Mendes

Antrenor: Costel Gâlcă

