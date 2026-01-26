UTA - Rapid 1-2. Victorie mare pentru giuleșteni! Debut perfect pentru Olimpiu Moruțan - Antena Sport

Final de primă repriză!

Min. 43: GOL! Rapid restabilește egalitatea prin Alex Dobre.

Min. 32: Gol anulat Rapid! Cristi Manea a punctat pentru 1-1, dar reușita acestuia a fost anulată pentru ofsaid.

Min. 31: Ocazie de 2-0 pentru echipa lui Adrian Mihalcea. Alin Roman a șutat din prima, însă mingea nu a nimerit cadrul porții.

Min. 19: GOL! Marius Coman deschide scorul cu un șut imparabil la vinclu.

Min. 17: Alexandru Pașcanu trimite un șut de la jumătatea terenului, dar balonul se duce peste poarta gazdelor.

Min. 9: Ocazie importantă de deschidere a scorului. Cristi Manea a scos de pe linia porții lovitura de colț executată direct pe poartă de ardeleni.

Min. 1: Start de meci la Arad!

UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Costache, A. Roman, Abdallah – M. Coman. Rezerve : Tordai, F. Iacob, Benga, Stolnik, Ov. Popescu, Van Durmen, Hrezdac, D. Barbu, L. Mihai. Antrenor: Adrian Mihalcea

Înainte de meciul de la Arad, gazdele au 35 de puncte și ar putea urca pe locul 6, peste “U” Cluj, în cazul în care o va învinge pe formația lui Gâlcă. Mai mult decât atât, UTA ar putea să o egaleze la puncte pe FC Botoșani, ocupanta poziției cu numărul 5.

De cealaltă parte, Rapid e pe locul 3 în clasament, dar ar putea reveni pe poziția secundă în cazul unei victorii. Elevii lui Gâlcă se vor lupta pentru toate punctele pentru a ține pasul cu Universitatea Craiova și Dinamo.

UTA vine după o victorie contra Unirii Slobozia în etapa trecută, în timp ce Rapid a câștigat și ea în precedenta rundă contra lui Metaloglobus. În tur, giuleștenii au câștigat cu 2-0 grație unor reușite ale lui Denis Ciobotariu și Alex Dobre.

