Vestea momentului pentru Cristiano Bergodi! Anunțul lui Alexandru Chipciu: „Aș fi putut să joc și cu Turcia”

Daniel Işvanca Publicat: 19 martie 2026, 18:55

Alexandru Chipciu / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj a avut un start lansat în play-off, reușind să se impună în fața rivalei CFR, grație unui gol marcat pe final. Ardelenii vor da piept cu FC Argeș în runda a doua, formație care a surprins prin victoria de la Craiova.

La jocul contra grupării piteștene, ar putea reveni pe gazon chiar și Alexandru Chipciu, lucru confirmat chiar de către jucătorul lui Cristiano Bergodi.

Alex Chipciu, apt pentru jocul cu FC Argeș

Universitatea Cluj este la al doilea sezon consecutiv în play-off, dar față de stagiunea precedentă, echipa antrenată de Cristiano Bergodi chiar pare să aibă capacitatea să lupte pentru titlu.

Pentru partida cu FC Argeș, tehnicianul „șepcilor roșii” s-ar putea baza inclusiv pe Alexandru Chipciu. Fotbalistul a confirmat că este recuperat și că, în viziunea sa, ar fi putut juca și în barajul cu Turcia.

„Eu am început cu mingea. În câteva zile o să intru normal. Cred că aș putea juca și cu FC Argeș, dar nu cred că e cazul să risc. A fost ceva mic, dar a trebuit să fac repaus. Teoretic aș fi putut să joc și cu Turcia, dar fără să o faci în campionat e cam greu”, a declarat Alex Chipciu, potrivit fanatik.ro.

