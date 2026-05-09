Adrian Mutu a făcut praf una dintre vedetele Ligii 1! “Are mari probleme în privința caracterului”

Adrian Mutu l-a făcut praf pe Ştefan Baiaram! Jucătorul Universităţii Craiova şi-a pierdut locul de titular în echipa lui Coelho, iar Gică Craioveanu susţine că motivul e legat de atitudinea atacantului de 23 de ani.

Mutu susţine că ar purta o discuţie “bărbătească” cu fotbalistul cotat la 4.5 milioane de euro, despre care susţine că are mari probleme de caracter.

”E un mare semn de întrebare. Se întâmplă ceva cu el (n.r. Baiaram). Ar trebui să-și pună niște semne de întrebare. Dacă l-aș vedea pe Baiaram față în față, i-aș spune mai multe cu siguranță. Pentru că sunt anumite lucruri care nu pot fi spuse la televizor.

Baiaram dă dovadă de mari probleme în privința caracterului său. Să nu joci în asemenea meciuri, cu o astfel de importantă… Înseamnă că antrenorul nu vede în tine anumite lucruri. Baiaram are anumite lipsuri (n.r. la caracter)“, a spus Mutu, citat de digisport.ro.

48 de goluri și 23 de assist-uri are Baiaram pentru Universitatea Craiova în cele 243 de meciuri disputate. În 2025, au existat discuţii legate de un transfer al său în Turcia, la Istanbul Bașakșehir, dar acesta a rămas la Craiova.