Russell sau Antonelli? Voi ce credeți?

Este interesant ce repede s-a adaptat Kimi Antonelli la aceste noi reguli și ce rapid a ajuns să domine o competiție în care a debutat doar anul trecut. Italianul este într-o creștere extraordinară, iar asta o putem observa și din comparația directă. Antonelli s-a calificat și a terminat înaintea lui Russell în cinci dintre ultimele opt Grand Prix-uri.

Experiență versus îndrăzneală

Russell este în Formula 1 din 2019. A adunat 1113 puncte în 156 de starturi, ceea ce înseamnă 7,13 puncte pe cursă. Antonelli are 28 de starturi, în care a cucerit 250 de puncte. Așadar, 8,93 puncte pe cursă.

Russell a obținut 6 victorii în 156 starturi (3,8%), Kimi 3 în 28 (10,7%).

E adevărat, pentru a respecta integral adevărul, că între 2019 și 2021 Russell a activat la Williams, în timp ce Antonelli a debutat direct la o formație din primul pluton. Dacă am lua în calcul cifrele head-to-head, adică statistica din sezoanele 2025 și 2026, în care ambii au concurat și au fost și colegi la Mercedes, scorul la puncte ar fi 399-250, 11-7 la podiumuri, ambele pentru Russell, și un număr egal de victorii pentru amândoi: 3.

Marea problemă a lui Kimi: starturile

Punctul nevralgic al lui Antonelli îl reprezintă starturile. Practic, după fiecare pornire a pierdut poziții. Cinci în Australia, șase la sprintul din China, una în cursa din același loc, cinci în Japonia, două în sprintul din Miami și una în cursa clasică. În aceasta din urmă ar fi pierdut chiar două, dar Verstappen s-a răsucit pe traseu și a pierdut rapid poziția. E adevărat, Mercedes are un dezavantaj la acest capitol. Sistemul lor turbo e mai mare și produce mai greu presiunea necesară.

Să vedem însă cum s-a descurcat Russell, cu aceeași unitate de putere. Englezul a pierdut o poziție în Australia, niciuna la sprint în Beijing, două în cursa mare, două în Japonia, a câștigat una în sprintul din Miami, și a câștigat tot una în cursa mare.

Douăzeci de poziții pierdute de Antonelli, față de numai trei ale lui Russell. Media de viteză pe turul de calificare îl avantajează, până acum pe Antonelli. El a fost, în medie, în 2026, mai rapid în tururile de calificări cu 0,123 secunde decât coechipierul lui.

În cursa următoare, Russell e favorit

Pista din Montreal e cea pe care George Russell a obținut cele mai bune rezultate ale sale în Formula 1. Are aici o victorie, două prezențe pe podium și a urcat de două ori în pole-position. Traseul canadian este unul de tip ”stop-and-go”, anvelopele nu se încălzesc excesiv, nu cere niveluri uriașe de downforce stabil și eficient în viraje foarte rapide. Aici contează enorm intrarea în viraj și frânarea târzie, capitole la care George e foarte bun.

În același timp, în singura cursa disputată la Montreal în care a luat startul în F1, Antonelli a terminat pe locul 3, la doar o secundă în urma coechipierului său.