Russell sau Antonelli? Voi ce credeți?

Toate primele patru Mari Premii disputate în 2026 au fost câștigate de către piloții Mercedes (3 Antonelli, unul Russell). Dintre cele șase curse (am avut și două sprinturi), cinci le-au revenit tot lui Antonelli și lui Russell.
În acest moment, ei ocupă primele două poziții în clasamentul general. Kimi e pe primul loc, cu 100 de puncte, George pe cel de-al doilea, cu 80 de puncte.
La nici 20 de ani, vârstă la care încă nu-și poate cumpăra o bere în SUA, Kimi Antonelli a devenit primul pilot din istoria Formulei 1 care convertește primele sale trei pole-positions în victorii.
Piloții Mercedes sunt, deocamdată, marii favoriți din acest sezon. Dar care pare mai ”pe val” dintre cei doi?
Cifrele ”cântă” pentru Kimi
În ultimul Mare Premiu, cel din Miami, câștigat de Antonelli, Russell a terminat pe poziția a patra, cu peste 43 de secunde în urma coechipierului. Englezul spune că are dificultăți pe circuitele cu aderență joasă, cum ar fi Miami, Zandvoort și Interlagos. ”Sunt un pilot destul de fluid și de precis. Acesta a fost întotdeauna stilul meu. Pe aceste circuite trebuie să te adaptezi la o mașină care derapează”, a explicat George.
În general, mașinilor Mercedes ”le plac” mai mult cursele desfășurate pe temperaturi mai scăzute. Diferența este că Antonelli se poate adapta mai ușor față de Russell unor temperaturi care produc supraîncălzirea anvelopelor.
Este și o diferență de stil. Cu stilul lui fluid, Russell încalecă deseori vibratoarele și accelerează pe ieșirea din viraje. În același timp, Antonelli e mai rapid, de obicei, în virajele medii și strânse. Primul este mai conservativ, al doilea riscă mai mult, iar în ultimul timp a învățat să dozeze foarte bine cât de mult să ”întindă coarda”.
Kimi: adaptare mai rapidă la noile reguli
La Miami, Antonelli i-a luat lui Russell, în medie, opt zecimi de secundă pe tur, ceea ce este enorm între doi piloți care au material de concurs identic la dispoziție.
Interesant este că, la sugestia inginerului său de curse, Marcus Dudley, Russell a trecut la setările folosite de Antonelli. „Ultimele 10 ture au fost mult mai bune. Am făcut niște modificări destul de importante la setările diferențialului și la distribuția forței de frânare, mult mai apropiate de setările pe care Kimi le-a folosit pe tot parcursul weekendului. Asta a avut un impact mai mare decât mă așteptam.”
Este interesant ce repede s-a adaptat Kimi Antonelli la aceste noi reguli și ce rapid a ajuns să domine o competiție în care a debutat doar anul trecut. Italianul este într-o creștere extraordinară, iar asta o putem observa și din comparația directă. Antonelli s-a calificat și a terminat înaintea lui Russell în cinci dintre ultimele opt Grand Prix-uri.
Experiență versus îndrăzneală
Russell este în Formula 1 din 2019. A adunat 1113 puncte în 156 de starturi, ceea ce înseamnă 7,13 puncte pe cursă. Antonelli are 28 de starturi, în care a cucerit 250 de puncte. Așadar, 8,93 puncte pe cursă.
Russell a obținut 6 victorii în 156 starturi (3,8%), Kimi 3 în 28 (10,7%).
E adevărat, pentru a respecta integral adevărul, că între 2019 și 2021 Russell a activat la Williams, în timp ce Antonelli a debutat direct la o formație din primul pluton. Dacă am lua în calcul cifrele head-to-head, adică statistica din sezoanele 2025 și 2026, în care ambii au concurat și au fost și colegi la Mercedes, scorul la puncte ar fi 399-250, 11-7 la podiumuri, ambele pentru Russell, și un număr egal de victorii pentru amândoi: 3.
Marea problemă a lui Kimi: starturile
Punctul nevralgic al lui Antonelli îl reprezintă starturile. Practic, după fiecare pornire a pierdut poziții. Cinci în Australia, șase la sprintul din China, una în cursa din același loc, cinci în Japonia, două în sprintul din Miami și una în cursa clasică. În aceasta din urmă ar fi pierdut chiar două, dar Verstappen s-a răsucit pe traseu și a pierdut rapid poziția. E adevărat, Mercedes are un dezavantaj la acest capitol. Sistemul lor turbo e mai mare și produce mai greu presiunea necesară.
Să vedem însă cum s-a descurcat Russell, cu aceeași unitate de putere. Englezul a pierdut o poziție în Australia, niciuna la sprint în Beijing, două în cursa mare, două în Japonia, a câștigat una în sprintul din Miami, și a câștigat tot una în cursa mare.
Douăzeci de poziții pierdute de Antonelli, față de numai trei ale lui Russell. Media de viteză pe turul de calificare îl avantajează, până acum pe Antonelli. El a fost, în medie, în 2026, mai rapid în tururile de calificări cu 0,123 secunde decât coechipierul lui.
În cursa următoare, Russell e favorit
Pista din Montreal e cea pe care George Russell a obținut cele mai bune rezultate ale sale în Formula 1. Are aici o victorie, două prezențe pe podium și a urcat de două ori în pole-position. Traseul canadian este unul de tip ”stop-and-go”, anvelopele nu se încălzesc excesiv, nu cere niveluri uriașe de downforce stabil și eficient în viraje foarte rapide. Aici contează enorm intrarea în viraj și frânarea târzie, capitole la care George e foarte bun.
În același timp, în singura cursa disputată la Montreal în care a luat startul în F1, Antonelli a terminat pe locul 3, la doar o secundă în urma coechipierului său.
