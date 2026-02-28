Sepsi a umilit-o pe Reşiţa, 5-0! Liderul Corvinul a făcut egal cu CS Dinamo! Toate rezultatele şi clasamentul - Antena Sport

Închide meniul
Sepsi a umilit-o pe Reşiţa, 5-0! Liderul Corvinul a făcut egal cu CS Dinamo! Toate rezultatele şi clasamentul

Bogdan Stănescu Publicat: 28 februarie 2026, 14:41

Comentarii
Laszlo Dioszegi, la un meci / Profimedia Images

Formaţia patronată de Laszlo Dioszegi (54 de ani), Sepsi, a umilit-o pe Reşiţa în etapa a 19-a a Ligii 1, învingând-o cu 5-0. Tot în această etapă, liderul Ligii a 2-a, Corvinul, a făcut egal cu CS Dinamo, 2-2.

Aflată pe primul loc, Corvinul are 47 de puncte. Sepsi e pe 2, cu 42 de puncte. Toate rezultatele înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 19-a a Ligii a II-a:

Sepsi – Reşiţa 5-0. Rezultate şi clasamentul Ligii a 2-a

Sepsi OSK – CSM Reşiţa 5-0

Corvinul Hunedoara – CS Dinamo  2-2

CSC Şelimbăr – Concordia Chiajna  1-0

Olimpia Satu Mare – CS Tunari  1-1

CSC Dumbrăviţa – Politehnica Iaşi  1-0

AFC Câmpulung-Muscel – CS Afumaţi  0-3

Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Voluntari  1-5

FC Bacău – Gloria Bistriţa  1-1

De la ora 13:00 are loc meciul ASA Tg. Mureş – Metalul Buzău.

Partida Chindia Târgovişte – FC Bihor se dispută duminică.

Clasamentul provizoriu din Liga 2 / Flashscore.ro
