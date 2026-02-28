Sepsi a umilit-o pe Reşiţa, 5-0! Liderul Corvinul a făcut egal cu CS Dinamo! Toate rezultatele şi clasamentul - Antena Sport

Formaţia patronată de Laszlo Dioszegi (54 de ani), Sepsi, a umilit-o pe Reşiţa în etapa a 19-a a Ligii 1, învingând-o cu 5-0. Tot în această etapă, liderul Ligii a 2-a, Corvinul, a făcut egal cu CS Dinamo, 2-2.
Aflată pe primul loc, Corvinul are 47 de puncte. Sepsi e pe 2, cu 42 de puncte. Toate rezultatele înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 19-a a Ligii a II-a:
Sepsi – Reşiţa 5-0. Rezultate şi clasamentul Ligii a 2-a
Sepsi OSK – CSM Reşiţa 5-0
Corvinul Hunedoara – CS Dinamo 2-2
CSC Şelimbăr – Concordia Chiajna 1-0
Olimpia Satu Mare – CS Tunari 1-1
CSC Dumbrăviţa – Politehnica Iaşi 1-0
AFC Câmpulung-Muscel – CS Afumaţi 0-3
Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Voluntari 1-5
FC Bacău – Gloria Bistriţa 1-1
De la ora 13:00 are loc meciul ASA Tg. Mureş – Metalul Buzău.
Partida Chindia Târgovişte – FC Bihor se dispută duminică.
