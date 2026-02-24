Steaua București, spre prima ligă! Ministrul Apărării s-a decis: „Se merge cu amândouă în paralel!” - Antena Sport

Închide meniul
Steaua București, spre prima ligă! Ministrul Apărării s-a decis: „Se merge cu amândouă în paralel!”

Ionuţ Axinescu Publicat: 24 februarie 2026, 23:49

Stadionul Steaua / Sport Pictures

După cinci sezoane fără drept de promovare în Liga 2, Steaua București se pregătește să facă, în sfârșit, pasul următor. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, susține că rezultatele sportive trebuie să primeze și a propus două modalități prin care vrea să faciliteze promovarea Stelei în Superliga.

Radu Miruță vrea Steaua în A: „Sunt două metode să treci de bariera asta!”

Dacă ești bun sau rău, trebuie să bați sau să pierzi pe terenul de joc. Nu să existe o barieră în mâna unui politician care să spună că ai ajuns să promovezi în prima ligă și nu poți pentru că este o lege care-ți interzice”, a spus ministrul MApN, într-o intervenție la TVR Info.

Sunt două metode să treci de bariera asta. Să schimbi legea sau să faci un parteneriat public-privat. Sunt în analiză, în aceste zile, care dintre cele două au șanse mai mari. Se merge cu amândouă în paralel. Nu este cinstit să ții niște sportivi buni pe margine, după ce se luptă 90 de minute, doar pentru că cineva scrie cu pixul undeva că n-au voie să joace mai departe”, a mai zis Radu Miruță.

Steaua lui Oprița, două promovări pe teren

La fel ca predecesorul său, Ionuț Moșteanu, ministrul Radu Miruță s-a arătat interesat de promovarea Stelei, căutând în mod special forma juridică potrivită pentru o asociere. Ambii au susținut că brandul Steaua trebuie să rămână la Armată, care într-un posibil parteneriat vine cu marca, cu palmaresul și cu stadionul Steaua.

Antrenată de Daniel Oprița, Steaua București a promovat pe teren de două ori în ultimele cinci sezoane, în ciuda deselor schimbări de lot și a contractelor limitate pe un singur sezon ale jucătorilor. Totuși, criteriul sportiv nu a avut câștig de cauză în fața Legii Sportului, care interzice cluburile de drept public în prima ligă.

