Victor Piţurcă s-a răzgândit în privinţa ministrului Apărării, după ce a auzit planul acestuia cu Steaua! - Antena Sport

Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), a salutat declaraţia ministrului Apărării, Radu Miruţă (40 de ani), care a transmis că vrea modificarea Legii Sportului, în aşa fel încât Steaua să poată promova în Liga 1.
Anterior, Victor Piţurcă a avut un mesaj dur despre ministrul Apărării, pe care l-a numit “domnul Nimeni”.
Victor Piţurcă, entuziast în privinţa planului ministrului Apărării, ca Steaua să promoveze!
“Nu mi-a plăcut prima dată ce a spus ministrul și chiar n-am vorbit în termeni buni despre el, dar acum m-am bucurat foarte mult. Pentru că, dacă el își propune ceea ce a spus, ar fi formidabil pentru acest brand numit Steaua, mă refer și la club, și la echipa de fotbal. Este păcat ca un asemenea club să dispară din țară. Îmi pare rău pentru suporterii care au mers către FCSB, poate au și ei dreptatea lor, dar adevărata Steaua este Steaua Ministerului Apărării Naționale.
Steaua care joacă în Ghencea, iar acest brand nu trebuie să dispară. M-aș bucura foarte mult ca ceea ce a spus ministrul să se adeverească, să se discute la cel mai înalt nivel și Steaua să poată să promoveze. E inadmisibil ca o lege, care nu e corectă, să nu dea voie, vezi Doamne că e club departamental. Și care e problema? Sunt mai multe cluburi în lumea asta cunoscute, care sunt departamentale, care primesc bani. E vorba de Steaua, e vorba de sport, de sănătate”, a declarat Victor Piţurcă pentru iamsport.ro.
Victor Piţurcă: “Nu înțeleg ce treabă are Gigi Becali dacă promovează Steaua”
Victor Piţurcă a transmis că nu înţelege de unde pornirea aceasta a lui Gigi Becali (67 de ani) împotriva clubului Steaua. Becali s-a judecat în trecut pentru marca “Steaua” cu clubul Armatei, pierzând definitiv procesul. Becali e implicat şi într-un alt litigiu cu clubul Armatei. CSA Steaua reclamă un presupus prejudiciu de 37 de milioane de euro, pe care FCSB l-ar fi produs prin folosirea fără drept a mărcii “Steaua”.
“Nu înțeleg ce treabă are Gigi Becali dacă promovează Steaua. Începe să se ia la luptă cu cutare, cu cutare, iar de ministru acum a zis că nu știu ce, nu știu ce-l deranjează pe el Steaua. Tu ești FCSB, tot timpul a zis că nu-l interesează pe el Steaua, repetă de 1.000 de ori, ce treabă mai ai? Dacă judecătorii au decis că asta e Steaua, fiecare să-și vadă de treaba lui”, a mai spus Victor Piţurcă, pentru sursa citată.
Ca jucător, Victor Piţurcă a cucerit Cupa Campionilor Europeni şi Supercupa Europei cu Steaua. Piţurcă a câştigat 5 campionate cu Steaua şi 4 Cupe ale României. Ca antrenor, Piţurcă a luat un titlu cu Steaua în 2001. A mai cucerit Cupa României în 1992 când era pe banca roş-albaştrilor şi o Supercupă a României, în 2001, în anul în care a luat titlul cu Steaua.
Gigi Becali l-a atacat dur pe Radu Miruţă
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, l-a atacat dur pe Radu Miruţă, după ce ministrul Apărării a anunţat că are în plan schimbarea Legii Sportului, pentru ca Steaua să poată promova în prima ligă.
Steaua a terminat în două sezoane, 2022-2023 şi 2024-2025, pe poziţia a doua în clasament, ceea ce i-ar fi permis să joace în prima ligă, dar nu a putut promova din pricina faptului că e un club de drept public şi nu unul de drept privat.
„Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înțeleg că sunt performanți. Principiul în sport este să demonstrezi că ești mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă. Clubul Steaua ar fi putut să meargă în prima ligă.
Nu a putut pentru că există o limitare în lege. Te lupți tot anul, ești pe primul loc, trebuie să urci pe podium. Dar nu urci pentru că există o lege. Din ce motive?
Îmi pot închipui, nu sunt eu cel care a făcut această lege. Sunt în situația în care mă uit la niște oameni buni cărora li se spune: indiferent cât de bun ai fi, eu dau din scaun o lege care să spună că ești bun, dar nu primești premiul. Vreau să evit asta.
Să fie bătuți doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie și de sprijinul celor care iubesc CSA”, declara Radu Miruță pentru Antena 3 CNN.
“Cum schimbă el legea? Schimbă o lege împotriva Europei? Face el o lege antieuropeană? Vrea să se dea mare. Vrea să arate că e șmecher. A venit și a spus «Eu sunt puternic și șmecher». Dar e vai de capul lui!”, a tunat Gigi Becali, pentru fanatik.ro, după ce a auzit planul ministrului Apărării.
