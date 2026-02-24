Victor Piţurcă s-a răzgândit în privinţa ministrului Apărării, după ce a auzit planul acestuia cu Steaua! - Antena Sport

Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), a salutat declaraţia ministrului Apărării, Radu Miruţă (40 de ani), care a transmis că vrea modificarea Legii Sportului, în aşa fel încât Steaua să poată promova în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anterior, Victor Piţurcă a avut un mesaj dur despre ministrul Apărării, pe care l-a numit “domnul Nimeni”.

Victor Piţurcă, entuziast în privinţa planului ministrului Apărării, ca Steaua să promoveze!

“Nu mi-a plăcut prima dată ce a spus ministrul și chiar n-am vorbit în termeni buni despre el, dar acum m-am bucurat foarte mult. Pentru că, dacă el își propune ceea ce a spus, ar fi formidabil pentru acest brand numit Steaua, mă refer și la club, și la echipa de fotbal. Este păcat ca un asemenea club să dispară din țară. Îmi pare rău pentru suporterii care au mers către FCSB, poate au și ei dreptatea lor, dar adevărata Steaua este Steaua Ministerului Apărării Naționale.

Steaua care joacă în Ghencea, iar acest brand nu trebuie să dispară. M-aș bucura foarte mult ca ceea ce a spus ministrul să se adeverească, să se discute la cel mai înalt nivel și Steaua să poată să promoveze. E inadmisibil ca o lege, care nu e corectă, să nu dea voie, vezi Doamne că e club departamental. Și care e problema? Sunt mai multe cluburi în lumea asta cunoscute, care sunt departamentale, care primesc bani. E vorba de Steaua, e vorba de sport, de sănătate”, a declarat Victor Piţurcă pentru iamsport.ro.

Victor Piţurcă: “Nu înțeleg ce treabă are Gigi Becali dacă promovează Steaua”

Victor Piţurcă a transmis că nu înţelege de unde pornirea aceasta a lui Gigi Becali (67 de ani) împotriva clubului Steaua. Becali s-a judecat în trecut pentru marca “Steaua” cu clubul Armatei, pierzând definitiv procesul. Becali e implicat şi într-un alt litigiu cu clubul Armatei. CSA Steaua reclamă un presupus prejudiciu de 37 de milioane de euro, pe care FCSB l-ar fi produs prin folosirea fără drept a mărcii “Steaua”.