S-au calificat la barajul pentru Liga 1, dar riscă să nu-l poată disputa! Care este motivul

FC Bihor a învins-o cu 3-1 pe Chindia în etapa a 8-a a play-off-ului Ligii a 2-a, asigurându-şi astfel prezenţa la barajul pentru prima ligă. Bihor riscă însă să nu poată disputa barajul, neavând licenţă pentru prima ligă.

FC Bihor nu a avut o echipă U15 care să evolueze în competiţiile fotbalistice de la noi în momentul închiderii perioadei de licenţiere, aşa că riscă să nu primească licenţa. Decizia finală ar urma să vină din partea Comisiei de Licenţiere a FRF la mijlocul acestei luni. Clubul a susţinut că, din pricina natalităţii scăzute din judeţul Bihor, nu a avut o bază suficientă de selecţie, motiv respins iniţial de FRF. Situaţia rămâne în aer până la decizia finală.

Bihor şi-a asigurat locul la barajul pentru prima ligă, dar nu e sigură că îl va disputa

Steaua, aflată pe locul 4 în play-off-ul Ligii 2, la egalitate de puncte cu Bihor, 48, nu va evolua nici ea la baraj din pricina entităţii juridice. Ea nu a obţinut încă dreptul sportiv de a evolua în prima ligă, fiind un club de drept public.

În meciul Bihor – Chindia 3-1, gazdele au deschis scorul prin veteranul Ioan Hora, în minutul 15, după ce Filip lovise bara şi mingea revenise în teren. Hora a pasat apoi decisiv pentru al doilea gol al bihorenilor, marcat de Dragoş Tescan, în minutul 32.

Hora a reuşit dubla în minutul 52, iar dâmboviţenii nu au înscris decât golul de onoare, în minutul 69, prin Doru Popadiuc.