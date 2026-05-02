Florin Talpan, dispută cu ministrul Apărării, Radu Miruţă: “Afirmaţiile nu fac cinste funcţiei pe care o ocupă”

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a ţinut să îi răspundă ministrului Apărării, Radu Miruţă. Ministrul Apărării a transmis, recent, că faptul că Florin Talpan se laudă singur ridică un semn de întrebare în ceea ce îl priveşte pe acesta.
Talpan a considerat afirmaţiile ministrului Apărării drept “ironice şi jignitoare”. El a susţinut, într-un mesaj pe reţelele sociale, că ar merita funcţia de general prin ceea ce a realizat.
Florin Talpan i-a răspuns lui Radu Miruţă: “Afirmaţiile ironice şi jignitoare la adresa unui ofiţer nu fac cinste funcţiei publice pe care o ocupă”
Florin Talpan nu e de acord cu o asociere a clubului Steaua cu investitori privaţi, avertizând că s-ar putea crea o situaţie precum cea cu Gigi Becali. El a susţinut că Steaua ar trebui să primească drept de promovare prin schimbarea Legii Sportului.
“Am luat act de declarațiile domnului Miruță referitoare la persoana mea. Consider că afirmațiile ironice și jignitoare la adresa unui ofițer al Armatei Române nu fac cinste funcției publice pe care acesta o ocupă!
Gradul militar nu se apreciază subiectiv, ci este rezultatul unei cariere construite prin muncă, disciplină, studii și activitate desfășurată în slujba statului român. În cazul meu, acest statut este câștigat în peste 33 de ani de carieră militară, prin rezultate concrete, nu prin declarații. Rezultatele mele de-a lungul întregii cariere sunt de notorietate și justifică pe deplin acordarea gradului de general.
“Consider că merit să fiu avansat la gradul de general”
Rezultatele mele sunt de notorietate. Merit cu prisosință să fiu apreciat și să mi se acorde drepturile pe care le merit în baza rezultatelor remarcabile obținute. Consider că merit să fiu avansat la gradul de general și numit într-o funcție pe măsura activității desfășurate. Tot prin muncă, seriozitate și acțiuni juridice am recâștigat marca, numele și palmaresul Steaua București, nu prin vorbe sau apariții publice !
Pentru activitatea desfășurată aveam dreptul la sporul pentru lucrări de excepție de 50%, conform meritelor profesionale demonstrate. Acest drept mi-a fost însă luat în mod abuziv, de către persoane care, în loc să aprecieze munca și rezultatele mele excepționale, au ales să mă hărțuiască și să îmi blocheze activitatea, totul în favoarea lui Becali.
“O asociere nu este de dorit, s-ar putea ajunge la reapariţia unor situaţii de tip Becali”
În ceea ce privește viitorul Clubului Steaua București, consider că o asociere nu este de dorit, deoarece s-ar putea ajunge la reapariția unor situații de tip Becali. Soluția reală rămâne modificarea Legii Sportului, astfel încât clubul să poată performa și promova în condiții legale și corecte.
De-a lungul timpului, mulți miniștri ai MApN s-au perindat, iar pe timpul mandatului au încercat să își asocieze imaginea cu munca mea, în scop electoral și pentru obținerea de voturi.
Toți au promis că vor aduce Steaua în Liga 1 prin soluții simple, dar greșite. În realitate, va pleca și domnia sa, la fel cum pleacă toți cei aflați vremelnic în funcții. Ceea ce rămâne este munca mea, rezultatele obținute și respectul câștigat prin fapte.
“Domnul Miruţă nu se poate considera superiorul meu profesional”
Domnul Miruță nu are carieră militară și nici grad militar, motiv pentru care nu se poate considera superiorul meu profesional. Funcția de ministru este o funcție politică, temporară, rezultată din numire, nu dintr-o carieră în domeniul apărării.
Atât timp cât conducerea Ministerului Apărării Naționale este exercitată de persoane fără pregătire militară și experiență în domeniu, este esențial ca deciziile să fie fundamentate pe expertiză reală și pe respectarea ierarhiei și principiilor militare, pentru a asigura eficiența și credibilitatea instituției.
În final, subliniez că respectul față de instituțiile statului nu derivă din funcții politice sau din «locuri călduțe», ocupate prin numiri politice, ci din competență, responsabilitate și rezultate concrete în exercitarea acestora”, a scris Florin Talpan pe Facebook.
- Mihai Pintilii, două oferte din România! Cu cine urmează să semneze
- Steaua a reuşit o remontada spectaculoasă cu Chindia! O nouă victorie în play-off pentru roş-albaştri
- Ministrul Apărării, Radu Miruţă, mesaj tranşant pentru Florin Talpan: “Se laudă singur, ridică un semn de întrebare”
- Ce decizie a luat Voluntari după accidentarea horror a lui Alexandru Gîț
- Cât stă pe bară jucătorul accidentat extrem de grav în FC Voluntari – FC Bihor: “E șocul acela”. Anunțul clubului