Florin Talpan, dispută cu ministrul Apărării, Radu Miruţă: “Afirmaţiile nu fac cinste funcţiei pe care o ocupă”

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a ţinut să îi răspundă ministrului Apărării, Radu Miruţă. Ministrul Apărării a transmis, recent, că faptul că Florin Talpan se laudă singur ridică un semn de întrebare în ceea ce îl priveşte pe acesta.

Talpan a considerat afirmaţiile ministrului Apărării drept “ironice şi jignitoare”. El a susţinut, într-un mesaj pe reţelele sociale, că ar merita funcţia de general prin ceea ce a realizat.

Florin Talpan i-a răspuns lui Radu Miruţă: “Afirmaţiile ironice şi jignitoare la adresa unui ofiţer nu fac cinste funcţiei publice pe care o ocupă”

Florin Talpan nu e de acord cu o asociere a clubului Steaua cu investitori privaţi, avertizând că s-ar putea crea o situaţie precum cea cu Gigi Becali. El a susţinut că Steaua ar trebui să primească drept de promovare prin schimbarea Legii Sportului.

“Am luat act de declarațiile domnului Miruță referitoare la persoana mea. Consider că afirmațiile ironice și jignitoare la adresa unui ofițer al Armatei Române nu fac cinste funcției publice pe care acesta o ocupă!

Gradul militar nu se apreciază subiectiv, ci este rezultatul unei cariere construite prin muncă, disciplină, studii și activitate desfășurată în slujba statului român. În cazul meu, acest statut este câștigat în peste 33 de ani de carieră militară, prin rezultate concrete, nu prin declarații. Rezultatele mele de-a lungul întregii cariere sunt de notorietate și justifică pe deplin acordarea gradului de general.