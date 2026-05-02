Mihai Pintilii, două oferte din România! Cu cine urmează să semneze

Bogdan Stănescu Publicat: 2 mai 2026, 9:07

Mihai Pintilii, două oferte din România! Cu cine urmează să semneze

Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, pe banca FCSB-ului, la un meci / Hepta

Mihai Pintilii (41 de ani) a dezvăluit că a avut două oferte din România, de la Chindia şi Voluntari, pe care le-a refuzat. El a dat de înţeles că ar urma să devină selecţionerul naţionalei U20 a României, precizând că nu s-ar întoarce la FCSB nici dacă ar reveni Elias Charalambous (45 de ani). Acest lucru în condiţiile în care i-a promis lui Charalambous că îl va urma ca secund oriunde va merge cipriotul.

Pintilii are oferta “pe masă” din partea Federaţiei, pentru a prelua naţionala U20. El nu are licenţă Pro, aşa că nu poate antrena ca principal în Liga 1. Ar putea însă să o facă la naţionala U20 sau la o echipă din liga a 2-a.

Mihai Pintii ar urma să preia naţionala U20 a României

(n.r.: Ai avut oferta de la Chindia?) A fost o discuţie. (n.r: Ai avut oferta de la Voluntari?) A fost o discuţie. (n.r.: De ce n-ai vrut să te duci?) Până în vară vreau să mă liniştesc puţin. Asta a fost prima discuţie”, a spus Mihai Pintilii pentru primasport.ro.

Gigi Becali a transmis că nu s-ar supăra pe Mihai Pintilii nici dacă acesta l-ar lua cu el, la selecţionata U20, pe Alin Stoica, ce face parte din staff-ul FCSB-ului.

“Nu știu dacă vine (n.r: Pintilii), că zice că-l ia Federația, că vrea să-l ia pe (n.r. Alin) Stoica. Cu Pintilii nu te poți certa. El dacă vede o agresiune, el dă înapoi. Mihai Stoica se ceartă imediat, e mai rău decât mine, dar Pintilii nu e așa”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

