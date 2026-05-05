Protest în masă la o echipă din Liga a 2-a. Șapte jucători nu fac deplasarea din cauza restanțelor salariale

Politehnica Iași trece printr-o situație extrem de complicată pe plan financiar, iar jucătorii au decis să ia atitudine. Neplătiți de trei luni, șapte jucători de la clubul moldovean au decis să nu facă deplasarea pentru ultimul meci al sezonului, când o întâlnește pe CSM Slatina.

Cluburile din România nu sunt străine de probleme financiare, iar acest lucru se observă mult mai evident în eșaloanele inferioare. Spre deosebire de Liga 1, unde lucrurile sunt ținute sub control în mare parte, în Liga a 2-a, spre exemplu, fotbaliștii aleg să proteteze.

Cel mai recent caz este cel al jucătorilor de la Politehnica Iași, unde șapte oameni de bază din echipă nu vor merge alături de echipa lor la meciul cu CSM Slatina, în ultima etapă a play-out-ului. Potrivit gsp.ro, Ricardo Farcaș, Sekou Camara, Mohammed Umar, Kingsley Ofori, Ștefan Opriș, Alex Dumitru și George Gligor nu vor merge la meciul din Oltenia, șase dintre ei fiind titulari în runda precedentă cu Gloria Bistrița, când și atunci s-a protestat.

În primul minut al partidei disputate la Iași, jucătorii lui Poli au refuzat să joace, fotbaliștii adverși pasând mingea între ei în propria jumătate.

Acum, pentru meciul cu CSM Slatina, jucătorii moldovenilor au decis să nu mai meargă deloc, solicitarea lor de a intra în vacanță mai devreme fiind acceptată de conducătorii clubului. În plus, pe lângă cei șapte jucători care nu vor face deplasarea, alți patru oameni din lot încă iau în considerare dacă să meargă în Oltenia sau dacă se urmeze exemplul colegilor lor, aceia fiind: Toma Niga, Ștefan Ștefanovici, Jean Pierre Tiehi și Jose Elo.