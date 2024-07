Al Nassr, transfer uriaş pentru Liga Campionilor Asiei! Un star al lui Manchester City, aproape de a deveni coleg cu Ronaldo - Antena Sport

Al Nassr, transfer uriaş pentru Liga Campionilor Asiei! Un star al lui Manchester City, aproape de a deveni coleg cu Ronaldo Jucătorii lui Manchester City, înaintea unui meci / Profimedia Al Nassr pregăteşte un transfer uriaş pentru Liga Campionilor Asiei. Formaţia la care evoluează şi Cristiano Ronaldo vrea ca anul acesta să cucerească în premieră competiţia continentală din Asia şi vrea să îşi întărească lotul. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Sezonul viitor din Liga Campionilor Asiei se vede exclusiv în AntenaPLAY. Al Nassr, transfer uriaş pentru Liga Campionilor Asiei! Un star al lui Manchester City, aproape de a deveni coleg cu Ronaldo Potrivit mundodeportivo.com, Al Nassr îl vrea pe Ederson, portarul celor de la Manchester City. Formaţia din Arabia Saudită a făcut şi o ofertă pentru portarul brazilian, de 30 de milioane de euro. Prea puţin, potrivit sursei mai sus menţionate, care susţine că şefii „cetăţenilor” i-au stabilit deja preţul portarului de 30 de ani: 50 de milioane de euro. Ederson este atras de saudiţi şi cu un salariu uriaş. El ar urma să semneze pe două sezoane cu Al Nassr şi ar încasa 13 milioane de euro plus bonusuri pe an. Rămâne însă de văzut dacă Al Nassr va plusa sau dacă Manchester City va scădea din preţul pentru portarul care a fost o piesă extrem de importantă pentru Pep Guardiola. Reclamă

La Al Nassr, Ederson îl poate reîntâlni pe Aymeric Laporte, fostul său coechipier de la Manchester City. De asemenea, el poate deveni coechipier cu alte nume mari precum Cristiano Ronaldo sau Sadio Mane.

