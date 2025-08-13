PSG - Tottenham LIVE SCORE (22:00). Duel „de foc” pentru Supercupa Europei. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre PSG și Tottenham, care contează pentru Supercupa Europei, va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 22:00. Partida se va juca în Italia, pe Stadio Firuli, casa celor de la Udinese.

PSG a câștigat, în stagiunea precedentă, trofeul UEFA Champions League. Formația din Paris s-a distrat cu Inter în marea finală și s-a impus cu scorul de 5-0.

LIVE SCORE | PSG – Tottenham (22:00)

De cealaltă parte, Tottenham și-a adjudecat trofeul Europa League, după o finală contra rivalei Manchester United. Cu scorul de 1-0 s-au impus londonezii, în ultimul act disputat în Spania.

Ultimul meci jucat de PSG a fost la Cupa Mondială a Cluburilor. “Regina” Europei a cedat în finala competiției în fața celor de la Chelsea. Englezii s-au impus cu scorul de 3-0 și au cucerit trofeul.

De cealaltă parte, Tottenham nu a participat la Mondialul Cluburilor și a disputat, până în momentul de față, doar meciuri amicale. În ultimul meci de pregătire, Spurs a fost învinsă de Bayern cu scorul de 0-4.