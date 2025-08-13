PSG - Tottenham LIVE SCORE (22:00). Duel „de foc” pentru Supercupa Europei. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre PSG și Tottenham, care contează pentru Supercupa Europei, va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 22:00. Partida se va juca în Italia, pe Stadio Firuli, casa celor de la Udinese.
PSG a câștigat, în stagiunea precedentă, trofeul UEFA Champions League. Formația din Paris s-a distrat cu Inter în marea finală și s-a impus cu scorul de 5-0.
LIVE SCORE | PSG – Tottenham (22:00)
De cealaltă parte, Tottenham și-a adjudecat trofeul Europa League, după o finală contra rivalei Manchester United. Cu scorul de 1-0 s-au impus londonezii, în ultimul act disputat în Spania.
Ultimul meci jucat de PSG a fost la Cupa Mondială a Cluburilor. “Regina” Europei a cedat în finala competiției în fața celor de la Chelsea. Englezii s-au impus cu scorul de 3-0 și au cucerit trofeul.
De cealaltă parte, Tottenham nu a participat la Mondialul Cluburilor și a disputat, până în momentul de față, doar meciuri amicale. În ultimul meci de pregătire, Spurs a fost învinsă de Bayern cu scorul de 0-4.
Înaintea partidei cu Tottenham, Luis Enrique, antrenorul lui PSG, a transmis un mesaj de luptă. Tehnicianul a spus că echipa sa va da totul pentru a câștiga toate trofeele puse în joc, în noul sezon.
“Cred că încă putem identifica faze ale jocului care necesită îmbunătăţiri, însă vrem să fim pregătiţi să dăm totul pentru a câştiga toate titlurile.
(n.r. despre câștigarea unui nou Champions League) Desigur, cu toţii credem că putem repeta această performanţă sezonul acesta, ceea ce ne-ar permite să facem istorie cu stil, iar asta ne motivează cu adevărat. În ceea ce priveşte titlurile, va fi mai dificil pentru că sunt mai multe pentru care să luptăm. Dar din punct de vedere fotbalistic, cred că ne vom îmbunătăţi ca echipă, atât în atac, cât şi în defensivă”, a spus Luis Enrique.