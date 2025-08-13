Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: "Atât" + decizia radicală luată de danez - Antena Sport

Tottenham, câştigătoarea trofeului Europa League sezonul trecut, se pregăteşte pentru Supercupa Europei. La Udine, formaţia din nordul Londrei o va întâlni pe PSG, câştigătoarea UEFA Champions League din sezonul trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Tottenham, meciul din Supercupa Europei reprezintă un nou început. Ange Postecoglou, antrenorul care a încheiat seceta, a fost demis din cauza rezultatelor slabe din Premier League, în ciuda succesului pe plan european. În locul său a fost adus Thomas Frank, fostul antrenor de la Brentford.

Anunţul lui Thomas Frank despre Radu Drăguşin

Radu Drăguşin, accidentat în luna ianuarie, nu s-a recuperat încă, dar este prezent alături de coechipierii săi în Italia. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Udogie, în timp ce Dominic Solanke se poate recupera în timp util pentru meciul contra parizienilor.

Thomas Frank a ţinut şi să precizeze că nu acceptă indisciplina la echipă şi că Yves Bissouma nu face parte din lotul pentru acest meci din motive disciplinare:

“Drăgușin și Udogie, care mai au de așteptat până să se refacă în totalitate, sunt aici cu noi pentru a susține echipa și pentru a face parte din grup. Atât, deocamdată. Dom (n.r. Dominic Solanke), în schimb, e un caz fericit. Pentru că se va reface în timp util, astfel încât să joace, în caz de nevoie, în Supercupa Europei.