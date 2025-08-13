Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: "Atât" + decizia radicală luată de danez - Antena Sport

Închide meniul
Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: "Atât" + decizia radicală luată de danez

Fotbal | Fotbal extern

Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez

Publicat: 13 august 2025, 9:29

Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: Atât + decizia radicală luată de danez

Radu Drăguşin, cu medalia Europa League / Profimedia

Tottenham, câştigătoarea trofeului Europa League sezonul trecut, se pregăteşte pentru Supercupa Europei. La Udine, formaţia din nordul Londrei o va întâlni pe PSG, câştigătoarea UEFA Champions League din sezonul trecut.

Pentru Tottenham, meciul din Supercupa Europei reprezintă un nou început. Ange Postecoglou, antrenorul care a încheiat seceta, a fost demis din cauza rezultatelor slabe din Premier League, în ciuda succesului pe plan european. În locul său a fost adus Thomas Frank, fostul antrenor de la Brentford.

Anunţul lui Thomas Frank despre Radu Drăguşin

Radu Drăguşin, accidentat în luna ianuarie, nu s-a recuperat încă, dar este prezent alături de coechipierii săi în Italia. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Udogie, în timp ce Dominic Solanke se poate recupera în timp util pentru meciul contra parizienilor.

Thomas Frank a ţinut şi să precizeze că nu acceptă indisciplina la echipă şi că Yves Bissouma nu face parte din lotul pentru acest meci din motive disciplinare:

“Drăgușin și Udogie, care mai au de așteptat până să se refacă în totalitate, sunt aici cu noi pentru a susține echipa și pentru a face parte din grup. Atât, deocamdată. Dom (n.r. Dominic Solanke), în schimb, e un caz fericit. Pentru că se va reface în timp util, astfel încât să joace, în caz de nevoie, în Supercupa Europei.

Și Destiny Udogie e tot mai aproape de a face antrenamentele normale cu restul grupului. În schimb, pe Yves Bissouma nu l-am inclus în lotul pentru meciul cu PSG din motive disciplinare”, a declarat Thomas Frank, potrivit football.london.

Radu Drăguşin: “Putem să ne calificăm la Mondial. Nu avem nimic de pierdut”

Internaţionalul român Radu Drăguşin consideră că echipa naţională de fotbal a României păstrează în continuare şanse de calificare la Cupa Mondială din 2026, în ciuda faptului că ocupă în acest moment locul 3 în Grupa H a preliminariilor.

România va disputa amicalul “de lux” cu Canada pe 5 septembrie, de la ora 21:00, acesta fiind în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După duelul cu naţionala lui Alphonso Davies, tricolorii vor înfrunta Cipru, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, într-un meci din preliminariile World Cup 2026.

„Eu în continuare sunt de părere că putem să ne calificăm. Ne-au mai rămas patru meciuri de jucat. Nu avem nimic de pierdut, aşa cum am făcut-o până acum. Trebuie să abordăm fiecare meci aşa cum am făcut-o mereu, cu determinare, cu ambiţie, cu credinţa că putem reuşi ceva împreună şi sunt sigur că la final vom reuşi”, a declarat Radu Drăguşin, într-un interviu pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.

