Ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene. Mihai Stoica a dezvăluit totul - Antena Sport

Mihai Stoica a vorbit înaintea partidei dintre Drita și FCSB, care contează pentru manșa retur a „dublei” din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Oficialul campioanei a dezvăluit și ce bonusuri primesc jucătorii, pentru eventualele performanțe din cupele europene.

Drita – FCSB se va juca joi, de la ora 21:00. Partida din Kosovo va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Mihai Stoica a dezvăluit ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene

Înaintea partidei cu Drita, Mihai Stoica a explicat că jucătorii de la FCSB vor primi bonsuri doar în situația unei calificări într-o cupă europeană. Președintele consiliului de administrație de la echipa lui Gigi Becali a explicat că fotbaliștii nu au nevoie de o motivație suplimentară pentru fiecare meci din preliminarii.

“Nu cred că e cazul să fie discuții speciale (n.r. motivaționale). Singurele bonusuri pe care le au jucătorii sunt pentru calificarea în faza principală a unei competiții europene. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu sunt îngrijorat”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

În cazul în care se va califica în play-off-ul Europa League, FCSB se va duela pentru un loc în grupa principală cu scoțienii de la Aberdeen. În caz contrar, campioana României va pica în play-off-ul Conference League, acolo unde se va duela cu câștigătoarea „dublei” Differdange – Levadia Tallinn.