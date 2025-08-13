Ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene. Mihai Stoica a dezvăluit totul - Antena Sport

Închide meniul
Ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene. Mihai Stoica a dezvăluit totul

Home | Fotbal | Europa League | Ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene. Mihai Stoica a dezvăluit totul

Ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene. Mihai Stoica a dezvăluit totul

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 22:46

Ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene. Mihai Stoica a dezvăluit totul

Mihai Stoica a vorbit înaintea partidei dintre Drita și FCSB, care contează pentru manșa retur a „dublei” din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Oficialul campioanei a dezvăluit și ce bonusuri primesc jucătorii, pentru eventualele performanțe din cupele europene.

Drita – FCSB se va juca joi, de la ora 21:00. Partida din Kosovo va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Mihai Stoica a dezvăluit ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene

Înaintea partidei cu Drita, Mihai Stoica a explicat că jucătorii de la FCSB vor primi bonsuri doar în situația unei calificări într-o cupă europeană. Președintele consiliului de administrație de la echipa lui Gigi Becali a explicat că fotbaliștii nu au nevoie de o motivație suplimentară pentru fiecare meci din preliminarii.

“Nu cred că e cazul să fie discuții speciale (n.r. motivaționale). Singurele bonusuri pe care le au jucătorii sunt pentru calificarea în faza principală a unei competiții europene. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu sunt îngrijorat”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

În cazul în care se va califica în play-off-ul Europa League, FCSB se va duela pentru un loc în grupa principală cu scoțienii de la Aberdeen. În caz contrar, campioana României va pica în play-off-ul Conference League, acolo unde se va duela cu câștigătoarea „dublei” Differdange – Levadia Tallinn.

Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de FCSB – Drita

Darius Olaru s-a confruntat cu o accidentare în prima parte a noului sezon, la puțin timp după ce își revenise după problema la umăr care l-a ținut departe de gazon în a doua jumătate a stagiunii trecute. Căpitanul FCSB-ului a fost diagnosticat cu ruptură musculară după meciul tur cu Shkendja, iar acum Elias Charalambous a venit cu noi vești despre el.

Anunțul antrenorului campioanei a fost făcut la conferința de presă premergătoare returului cu Drita din preliminariile Europa League.

Tehnicianul “roș-albaștrilor” a vorbit în cadrul conferinței de presă despre partida care îi așteaptă pe jucătorii săi, dar și despre presiunea care apasă clubul în momentul de față. În plus, Charalambous a primit și o întrebare despre situația accidentaților și le-a oferit o veste proastă, dar și una bună suporterilor campioanei.

Risto Radunovic nu va evolua în Kosovo, detaliu care se știa deja despre muntenegreanul care nu a făcut deplasarea. Vestea bună pentru FCSB este că Darius Olaru va fi folosit probabil din primul minut de Charalambous.

“Risto nu e cu noi, va fi out pentru mâine. Olaru e la 100%“, a spus cipriotul. Deși nu a menționat că mijlocașul va fi titular, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt mari, ținând cont de importanța meciului.

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
23:15
Spartak Trnava – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:30). Oltenii au de îndeplinit o formalitate pentru calificare
22:52
Braga – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Ardelenii speră la revenire și calificare în play-off-ul Europa League
22:44
LIVE SCOREPSG – Tottenham 1-2. Kang-In Lee a redus din diferență! Final „de foc” în Supercupa Europei
22:38
Drita – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui duel „de foc” pentru play-off-ul Europa League
22:29
România s-a calificat în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Traseul spre turneul final
21:56
Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!”
Vezi toate știrile
