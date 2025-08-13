Un fost campion al României a semnat în Liga a 2-a! Clubul a făcut anunțul: "Bine ai venit!" - Antena Sport

Închide meniul
Un fost campion al României a semnat în Liga a 2-a! Clubul a făcut anunțul: “Bine ai venit!”

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 17:42

Un club din Liga a 2-a a reușit o nouă lovitură în perioada de mercato. Concret, oficialii echipei au adus un fost campion al României, care a semnat deja contractul!

Este vorba despre Neluț Roșu, jucător care a câștigat titlul alături de Viitorul (actuala Farul), în 2017. În vârstă de 32 de ani, mijlocașul era liber de contract după despărțirea de Oțelul Galați.

Neluț Roșu, fost campion al României, a semnat în Liga a 2-a

Neluț Roșu își va continua cariera la CS Tunari, echipă care l-a transferat recent și pe Constantin Budescu. Oficialii echipei ilfovene au făcut anunțul oficial:

“Fotbalist cu CV impresionant la Tunari! Neluţ Roşu este noul nostru mijlocaş. Cu aproape 200 de meciuri în Liga 1, Neluţ a semnat cu Arsenal. În vârstă de 32 ani, Roşu a acceptat oferta clubului nostru şi este apt sa debuteze la Tunari.

În cariera sa impresionantă, Roşu a jucat la echipe precum: CFR Cluj, Dinamo, Farul, Oţelul Galaţi sau Levski Sofia. Bine ai venit în familia noastră!”, au notat reprezentanții clubului CS Tunari.

În cariera sa, Neluț Roșu a mai jucat pentru: CFR Cluj (juniori), Luceafărul, Concordia Chiajna, FC Botoșani, CFR Cluj, Viitorul, Levski Sofia, Astra Giurgiu, Gaz Metan, UTA, FC Voluntari, Dinamo și Oțelul.

În momentul de față este cotat la suma de 150.000 de euro, potrivit site-ului de specialtiate Transfermarkt.

Constantin Budescu, la CS Tunari

Constantin Budescu și-a găsit echipă! Mijlocașul ajuns la 36 de ani va semna un nou angajament.

Budescu va ajunge în perioada următoare la CS Tunari, formație care evoluează în Liga a 2-a. Chiar un oficial al clubului ilfovean a făcut dezvăluirea.

Potrivit informațiilor oferite de Florin Vlădilă, Constantin Budescu s-a înțeles cu CS Tunari. Mijlocașul a fost atras de faptul că noul său club este aproape de casă.

De asemenea, oficialul de la Tunari a venit cu detalii și despre salariul lui Constantin Budescu, care nu va fi unul peste nivelul Ligii a 2-a.

“Budescu face o recuperare și urmează să semneze cu noi. Oficial nu a semnat încă, dar, când va fi apt din punct de vedere fizic, va face și acest lucru. După părerea mea, într-o săptămână cred că va semna și în maximum 10 zile va fi bun de joc.

(n.r. despre salariul lui Budescu la Tunari) Nu facem un efort, salariul său este în media echipei. Budescu se simte bine la Tunari, vrea să mai joace fotbal, nu a avut pretenții. Este aproape de casă, ajunge repede de la Ploiești, în 30-35 de minute. Are toate condițiile aici, de antrenament, de recuperare”, a spus Florin Vlădilă, la digisport.ro.

