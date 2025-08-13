Braga - CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Ardelenii speră la revenire și calificare în play-off-ul Europa League - Antena Sport

CFR Cluj are o misiune dificilă pentru accederea în play-off-ul Europa League. Elevii lui Dan Petrescu sunt nevoiți să întoarcă în Portugalia avantajul de un gol pe care și l-a câștigat Braga în urma primului duel disputat pe Dr. Constantin Rădulescu.

Partida dintre Braga și CFR de pe Estadio Municipal va avea loc joi, de la ora 21:30.

Braga – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30)

În manșa tur a “dublei”, lusitanii s-au impus cu 2-1 în deplasare grație celor două goluri marcate de Gorby. Pentru ardeleni, pe tabela de marcaj și-a trecut numele Sinyan, cel care a marcat golul calificării și în turul 2 preliminar contra celor de la Lugano.

CFR a arătat un joc solid pe teren propriu, aspect ce le dă speranțe de calificare în Portugalia, chiar dacă misiunea jucătorilor lui Dan Petrescu pare una extrem de dificilă la prima vedere. În plus, ardelenii nu se vor putea baza nici pe Louis Munteanu, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, după ce golgheterul din sezonul trecut de Liga 1 suferă de o problemă musculară.

Pentru a se pregăti pentru duelul de pe Estadio Municipal, ardelenii au cerut să nu joace în acest weekend în campionat, astfel încât jucătorii să aibă parte de o pregătire de șapte zile dedicate partidei care îi poate trimite în play-off-ul Europa League. De cealaltă parte, Braga a debutat în campionat în fața celor de la Tondela și a obținut o victorie clară, scor 3-0.