Spartak Trnava - Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:30). Oltenii au de îndeplinit o formalitate pentru calificare - Antena Sport

Universitatea Craiova o întâlnește joi de la ora 21:30 în manșa a doua a “dublei” din turul 3 preliminar Conference League. În tur, oltenii s-au impus cu 3-0, astfel că la prima impresie partida din Slovacia pare o formalitate, deși Mirel Rădoi i-a avertizat deja pe jucătorii săi.
Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Spartak Trnava – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:30)
La meciul de pe “Ion Oblemenco”, elevii lui Mirel Rădoi s-au impus cu 3-0 grație reușitelor lui Baiaram, Al Hamlawi și Mora. Pe final de meci, slovacii au rămas în 10 oamenii după eliminarea lui Paur.
În campionat, înainte de manșa retur, Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie contra celor de la Hermannstadt, scor 1-0. Partida nu a fost lipsită de controverse, după ce sibienii au cerut un gol la o fază unde au dedus că mingea a trecut de linia porții.
De cealaltă parte, Trnava și-a menținut startul perfect din campionat și a învins-o pe Tatran Presov cu 1-0, iar în acest moment are nouă puncte din tot atâtea posibile. Deși soarta calificării pare tranșată, Mirel Rădoi a tras deja un semnal de alarmă pentru jucătorii săi:
“Am face o mare greșeală să considerăm că suntem calificați. Am avut probleme în ultimul meci de campionat. Va fi o atmosferă incendiară. Ne pot surprinde printr-un pressing agresiv și cu mai mulți jucători în jumătatea noastră, dar suntem pregătiți. Am spus că am câștigat prima repriză, mai avem una.
Nu prea mă tem în fotbal, dar gândul te poate duce la prima etapă când am fost egalați de la 3-0. Dacă vom intra relaxați, le vom face meciul mai ușor adversarilor. Băieții au arătat că sunt motivați, dar e inevitabil, nu poți să te gândești că ai asemenea avantaj. Va trebui să găsim câteva lucruri care să nu aibă legătură cu rezultatul, să ne motivăm într-un alt fel.
Eu nu am auzit pe nimeni să vorbească despre Istanbul Başakşehir. Dacă aș auzi asta, nu ar juca mâine! Asta ar însemna lipsă de profesionalism și lipsă de fair-play față de Spartak Trnava. Trnava e un adversar foarte bine organizat, ne așteptăm la o altfel de abordare din partea lor“, a declarat Rădoi.