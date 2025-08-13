Spartak Trnava - Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:30). Oltenii au de îndeplinit o formalitate pentru calificare - Antena Sport

Jucătorii de la Universitatea Craiova, după meciul tur cu Spartak Trnava / Sport Pictures

Universitatea Craiova o întâlnește joi de la ora 21:30 în manșa a doua a “dublei” din turul 3 preliminar Conference League. În tur, oltenii s-au impus cu 3-0, astfel că la prima impresie partida din Slovacia pare o formalitate, deși Mirel Rădoi i-a avertizat deja pe jucătorii săi.

Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Spartak Trnava – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:30)

La meciul de pe “Ion Oblemenco”, elevii lui Mirel Rădoi s-au impus cu 3-0 grație reușitelor lui Baiaram, Al Hamlawi și Mora. Pe final de meci, slovacii au rămas în 10 oamenii după eliminarea lui Paur.

În campionat, înainte de manșa retur, Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie contra celor de la Hermannstadt, scor 1-0. Partida nu a fost lipsită de controverse, după ce sibienii au cerut un gol la o fază unde au dedus că mingea a trecut de linia porții.

De cealaltă parte, Trnava și-a menținut startul perfect din campionat și a învins-o pe Tatran Presov cu 1-0, iar în acest moment are nouă puncte din tot atâtea posibile. Deși soarta calificării pare tranșată, Mirel Rădoi a tras deja un semnal de alarmă pentru jucătorii săi: