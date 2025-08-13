Drita - FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui duel „de foc” pentru play-off-ul Europa League - Antena Sport

Drita – FCSB, echipele probabile:

Drita: Maloku; Be Krasniqi, Bejtulai, Broja, Ovouka; Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj; Bl Krasniqi, Manaj

FCSB: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Kiki – Chiricheș, Șut – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur

FCSB o întâlnește joi seara pe Drita în manșa a doua din turul 3 preliminar Europa League, într-un duel care a fost prefațat de antrenorii ambelor formații. Zekirija Ramadani, tehnicanul kosovarilor, a recunoscut că a avut nevoie de ceva timp să își revină după eșecul din tur și a numit cel mai bun jucător al “roș-albaștrilor”.

Înainte de partida de pe Stadiumi Fadil Vokrri, Zekirija Ramadani a spus că vrea să o elimine pe campioana României din preliminariile Europa League și că a lucrat alături de elevii săi pentru a nu repeta greșelile din tur. În plus, tehnicianul și-a arătat încrederea pe care le-o poartă propriilor jucători înainte de confruntarea din Kosovo.

Întrebat care e cel mai periculos jucător al “roș-albaștrilor”, antrenorul lui Drita nu a oferit un răspuns concret, dar l-a catalogat pe Florin Tănase drept cel mai bun, chiar dacă decarul campioanei nu a evoluat în primul meci și nu o va putea face nici în retur.

“Știm că mâine vom avea un meci mai complicat decât primul, dar suntem pregătiți să dăm totul pe teren. Am încercat să lucrăm mai bine. Am analizat meciul tur foarte bine și vrem să facem o figură frumoasă. Vom face un meci agresiv, într-o manieră sportivă, bineînțeles, pentru a înscrie. Cu tot respectul pentru adversar, scopul nostru este să-i eliminăm.

Cunoscându-mă, nu accept un alt rezultat decât victoria și calificarea. Am lucrat în această săptămână să corectăm greșelile de la precedenta partidă. Mi-a luat ceva timp să mă recuperez după acea înfrângere, am avut câteva discuții cu jucătorii. Suntem o echipă puternică. Am încredere în jucătorii mei și vom da totul.

(n.r. Care e cel mai periculos jucător de la FCSB?) N-am putut să evidențiez niciun jucător anume de la echipa adversă. Am menționat săptămâna trecută că cel mai bun jucător al lor este numărul 10, care este suspendat. Am analizat echipa ca un întreg. E o echipă periculoasă, dar nu pot remarca vreun jucător anume“, a spus antrenorul kosovarilor.