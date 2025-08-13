Drita - FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui duel „de foc” pentru play-off-ul Europa League - Antena Sport

Meciul Drita – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:00. Partida contează pentru manșa retur a „dublei” din turul 3 al preliminariilor Europa League.
În tur, Drita a condus-o pe campioana României cu scorul de 0-2. Totuși, elevii lui Elias Charalambous au revenit în meci și s-au impus cu scorul de 3-2, astfel că pleacă cu prima șansă la calificare.
LIVE TEXT | Drita – FSCB (21:00)
Drita nu și-a început încă sezonul din campionatul intern, astfel că ultimul meci jucat de campioana din Kosovo a fost chiar manșa tur a „dublei” cu FCSB.
De cealaltă parte, campioana României s-a deplasat în Kosovo după un nou pas greșit în Liga 1. Echipa lui Elias Charalambous a fost învinsă de Unirea Slobozia, cu scorul de 0-1, în etapa a 5-a a campionatului.
La conferința de presă premergătoare partidei cu Drita, Elias Charalambous a declarat că se așteaptă la un meci greu împotriva campioanei din Kosovo.
“Avem un meci greu mâine în fața unei echipe organizate, bune. Chiar dacă am câștigat primul meci, cel de mâine este de 50/50, ne așteptăm la un meci greu. Am analizat primul meci, am văzut cum putem soluționa problemele, am primit două goluri ușoare din punctul meu de vedere, deci mâine trebuie să eliminăm greșelile. Trebue să avem pasiune, energie în jocul nostru. Avem în minte că trebuie să marcăm, nu venim aici să ne apărăm rezultatul.
Echipa trebuie să aibă mereu încredere, suntem un club mare și am arătat în multe momente că în momente dificile putem schimba situația și asta fac echipele mari. Repet, mâine înfruntăm un adversar foarte dificil, trebuie să fim serioși în joc.
Ador să trăiesc sub presiune, jucătorilor le place, dacă nu le plăceau, nu ar fi fost aici. Dacă vrei să fii la acest club, trebuie să trăiești sub presiune. Vom juca pentru ei (n.r. suporteri) mâine, gândul nostru va fi la ei. Energia lor va fi la noi“, a spus Charalambous la conferința de presă.