"Nu e în regulă!" Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: "Nu sunt mulţi" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu este impresionat de noul contract de acordare a drepturilor TV. Din cele 16 echipe din Liga 1, 15 au votat pentru noul contract valabil până în 2035. Valoarea totală a acestui contract este de 400 de milioane de euro, o sumă uriaşă pentru fotbalul românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul campioanei României nu este însă de acord. Nu doar că nu i se pare o sumă mare de bani, dar Gigi Becali consideră că durata contractului este mult prea mare şi ar fi preferat ca acesta să nu depăşească 3-4 ani.

Gigi Becali, despre contractul pentru drepturile TV din Liga 1: “Eu vorbesc ca principii”

“Faptul că luăm niște bani… Dacă nu era televiziunea, noi nu puteam să facem fotbal în România. Mare parte din bani vin de la televiziune. Bulgaria, care este în unele domenii mai tare decât noi, ei nici nu știu câți bani iau, puțini. Sunt și țări europene care iau puțini bani. Noi am avut combinația asta cu televiziunea, are nevoie de drepturile astea. Am zis că e norocul nostru acest contract.

Depinde pe câți ani. Nu e în regulă pe 10 ani. Dacă au votat-o să fie sănătoși, nu e problema mea. Dacă au votat, nu știu. Nu e în regulă pe 10 ani, toate contractele se fac pe 3-4 ani. Au făcut pe mulți ani. Noi trebuia să facem pe 3-4 ani. Eu nu trăiesc din drepturi de televizare. Pentru mine nu sunt mulți bani. Eu spun acum că nu e bun. Pe 3 ani și peste 3 ani încă 5 milioane și peste încă 3 ani, alte 5 milioane.

Eu zic că cel mai bine e din 3 în 3 ani. Cum am făcut eu ca un idiot, cu firma de pariuri. Pe mine m-au încântat două milioane. «Ia, mă. Fă, pe un an». Am făcut pe 3 ani și acum îmi pare rău. Acum am oferte pe 5 ani, dar ce să fac? Să fie cu noroc și gata. Dacă a semnat, să fie sănătos, să fie cu noroc. Eu vorbesc ca principii”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.