Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova - Antena Sport

Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova

Gabriel Zamfirescu Publicat: 13 august 2025, 14:50

Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova

Dan Petrescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Lovitură totală pentru Dan Petrescu! S-a aflat ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova. Tocmai s-au dictat suspendări, dar şi amenzi substanţiale. Antrenorul echipei din Gruia şi-a ieşit din minţi la disputa contra celor de la Universitatea Craiova, scor 2-3, din etapa a patra din Liga 1.

Dan Petrescu a contestat vehement o fază la care ar fi vrut penalty și chiar a intrat pe teren în timpul jocului. Rareș Vidican i-a acordat roșu direct, dar antrenorul formaţiei din Gruia a continuat să protesteze, ca în cele din urmă să accepte să urce în tribune.

A venit pedeapsa pentru Dan Petrescu

Acum, cei de la Comisia de Disciplină din cadrul FRF au venit cu pedeapsa pentru Dan Petrescu. Tehnicianul clujenilor a primit trei etape de suspendare. Mai mult, antrenorul CFR-ului a primit și o sancțiune financiară de 5.000 de lei. În campionat, pentru CFR Cluj urmează meciuri cu FC Botoșani, pe propriul teren, Oțelul, în deplasare și FCSB, pe propriul teren. La aceste trei meciuri, echipa din Gruia nu va beneficia de prezenţa lui Dan Petrescu pe banca tehnică.

De asemenea, Dinamo a fost amendată cu 7.500 de lei, respectiv FCSB cu 10.000 de lei, pentru incidentele de la derby-ul recent, încheiat cu 4-3 în favoarea dinamoviștilor. Și Rapid a fost sancționată cu 5.000 de lei, în urma meciului cu FC Botoșani, scor 2-1.

Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2

Dan Petrescu a subliniat că arbitrul partidei, azerul Elchin Masiyev, nici nu a mers la VAR să revadă faza controversată din interiorul careului celor de la Braga.

Antrenorul clujenilor a mai declarat că în cazul unui rezultat de egalitate în meciul tur, echipa sa ar fi avut mari şanse să se califice în Portugalia.

“Când pierzi meciul, nu e nimic pozitiv. Am luat ușor două goluri, prea ușor. La nivelul ăsta, dacă primești așa goluri, meriți să pierzi. N-a fost asta problema numărul 1. N-ai cum să nu vezi penalty-ul ăla. Zice lumea că sunt nebun, dar dacă sunt penalty-uri! Nici n-a vrut să se ducă să se uite.

Tot meciul, arbitrajul a fost pro-Braga. N-am mai văzut așa ceva de mult timp. Nu mai zic nimic. Nu vreau să o dau pe arbitraj, că e mai bună Braga decât noi, dar azi nu merita să câștige. Nu poți să pierzi așa un meci, că vrea nu știu ce arbitru.

Nici n-a vrut să se uite. Nu e doar penalty-ul. Tot ce a făcut. Nici n-am vrut să vin să vorbesc, pentru că mi-e teamă că o să mă suspende. Acest arbitru a fost… Nici nu știu din ce țară a venit. Contează ce ne-a făcut.

Braga a avut trei șuturi și a dat două goluri. Ăsta este norocul nostru. Am avut noroc cu Lugano și de atunci luăm gol la fiecare șut. Am avut șuturi, am avut faze, am încercat. La cornere am avut ghinion, că puteam să marcăm. Am luat niște goluri pe care înainte nu le luam în Europa. Dacă era 1-1, mergeam cu șanse mari acolo, că am jucat foarte bine aici.

L-am băgat pe Cordea, care a făcut cinci zile antrenament, pe Keita, care a făcut două antrenamente, dar a jucat la Petrolul, și pe Simao, care are trei zile de antrenament, dar astea au fost soluțiile. Cred că meritam un egal”, a declarat Dan Petrescu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Braga 1-2.
