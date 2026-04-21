Video Gol de senzaţie în prelungirile semifinalei din Liga Campionilor Asiei, anulat dintr-un motiv incredibil!

Bala reuşise un gol de senzaţie în prelungirile semifinalei dintre Zelvia Machida şi Shabab Al-Ahli, dar reuşita a fost anulată cu VAR dintr-un motiv incredibil: o schimbare nu a fost efectuată corect! Echipa japoneză Zelvia Machida s-a calificat, astfel, în finala Ligii Campionilor Asiei, pe care o va disputa cu Al-Ahli Saudi. Ambele semifinale s-au văzut în direct în AntenaPLAY. Şi finala dintre Zelvia Machida şi Al-Ahli Saudi se va vedea în direct în AntenaPLAY. Singurul gol al celei de a doua semifinale a fost marcat de Yuki Soma, în minutul 12, după o gafă uriaşă comisă de fostul jucător al FCSB-ului, Bogdan Planic (34 de ani).