Jurnal Antena Sport | CSM e la o palmă de trofeu
Crina Pintea și Bojana Popovic sunt convinse că pot aduce trofeul Champions League la București după 10 ani. Fanii români au făcut deja spectacol la Budapesta.
Crina Pintea și Bojana Popovic sunt convinse că pot aduce trofeul Champions League la București după 10 ani. Fanii români au făcut deja spectacol la Budapesta.
Jurnal Antena Sport | Zi de mare sărbătoareJurnal Antena Sport | Zi de mare sărbătoare
Jurnal Antena Sport | Cel mai rău din ChișinăuJurnal Antena Sport | Cel mai rău din Chișinău
Jurnal Antena Sport | E all-in la MondialJurnal Antena Sport | E all-in la Mondial
Jurnal Antena Sport | CSM e la o palmă de trofeuJurnal Antena Sport | CSM e la o palmă de trofeu
Jurnal Antena Sport | Lovitură de teatru cu KopicJurnal Antena Sport | Lovitură de teatru cu Kopic