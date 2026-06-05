Jurnal Antena Sport | CSM e la o palmă de trofeu

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UPDATE Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga

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Anunț uriaș făcut de catalani! Barcelona a decis deja noul antrenor, când va pleca Hansi Flick

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UPDATE Transfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a “suflat” un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract

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“A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB

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Sepsi negociază pentru primul transfer al verii! Nou-promovata vrea un fost jucător de la Universitatea Craiova

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Florentin Petre și-a decis viitorul după despărțirea lui Zeljko Kopic de Dinamo