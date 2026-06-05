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Jurnal Antena Sport | CSM e la o palmă de trofeu

Crina Pintea și Bojana Popovic sunt convinse că pot aduce trofeul Champions League la București după 10 ani. Fanii români au făcut deja spectacol la Budapesta.

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