În lacrimi: fostul star din Premier League, accidentare cu 5 zile înainte de startul Cupei Mondiale

Câteva zile ne mai despart de startul Cupei Mondiale 2026, iar toate echipele naţionale joacă acum ultimele partide de pregătire, prin care încearcă să pună la punct ultimele detalii înainte de turneul final.
Reprezentativa Paraguayului a disputat un amical cu Nicaragua, iar sud-americanii au avut un moment neplăcut în startul confruntării. Atacantul Julio Enciso a fost accidentat de un adversar şi în acest moment sunt şanse mici să mai joace la Cupa Mondială.
Fostul star din Premier League, accidentare cu doar 5 zile înainte de startul Cupei Mondiale
Julio Enciso, considerat unul dintre cei mai buni jucători ai naţionalei din Paraguay, a ieşit lovit din amicalul cu Nicaragua, în lacrimi, după o intrare tare a adversarului. În acest moment speranţa este că el o să-şi revină la timp pentru al treilea meci din grupă.
“Julio Enciso o să facă deplasarea pentru Cupa Mondială cu lotul Paraguayului. Decizia lui Alfaro este să-l păstreze alături de grup şi să efectueze recuperarea cu naţionala. E clar că nu o să joace în primul meci contra celor din SUA şi cel mai probabil o să fie absent şi de la partida cu Turcia.
Accidentarea i-a afectat muşchii de la gamba piciorului drept după intrarea fotbalistului din Nicaragua. Urmează să se mai facă teste şi să se stabilească exact. Dacă totul decurge bine, recuperarea durează între 14 şi 20 de zile. Al trilea meci e peste 19 zile şi un potenţial meci 4 e peste minim 24 de zile”, a scris jurnalistul Pedro Torres.
Julio Enciso a evoluat în Premier League pentru Brighton şi pe când era un adolscent era considerat un tânăr star. Acum el este legitimat în Franţa, la Strasbourg, şi la doar 22 de ani viitorul său rămâne unul promiţător.
Paraguay’s best attacker, Julio Enciso, in tears after being carried off vs Nicaragua in their final tune up before the World Cup.
You hate to see that. pic.twitter.com/8kEGqq3m3x
— herculez gomez (@herculezg) June 6, 2026
Lot Paraguay pentru Cupa Mondială 2026
Paraguay este în grupă la Cupa Mondială cu Statele Unite, Turcia şi Australia.
- Portari: Roberto Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro/Argentina), Gaston Olveira (Olimpia)
- Fundaşi: Gustavo Velazquez (Cerro Porteno), Juan Jose Caceres (Dinamo Moscova/Rusia), Gustavo Gomez (Palmeiras/Brazilia), Omar Alderete (Sunderland/Anglia), Fabian Balbuena (Gremio/Brazilia), Jose Canale (Lanus/Argentina), Junior Alonso (Atletico Mineiro/Brazilia), Alexandro Maidana (Talleres Cordoba/Argentina)
- Mijlocaşi: Diego Gomez (Brighton/Anglia), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps/Canada), Damian Bobadilla (Sao Paulo/Brazilia), Matias Galarza (Atlanta United/SUA), Braian Ojeda (Orlando City/SUA), Mauricio Magalhaes (Palmeiras/Brazilia), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain/Emiratele Arabe Unite)
- Atacanți: Gustavo Caballero (Portsmouth/Anglia), Miguel Almiron (Atlanta United/SUA), Julio Enciso (Strasbourg/Franța), Ramon Sosa (Palmeiras/Brazilia), Antonio Sanabria (Cremonese/Italia), Alex Arce (Independiente Rivadavia/Argentina), Gabriel Avalos (Independiente/Argentina), Isidro Pitta (Bragantino/Brazilia)
Selecționer: Gustavo Alfaro
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