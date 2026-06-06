Răsturnare de situaţie: antrenorul nu merge la Hermannstadt şi semnează cu o echipă de tradiţie din România

Daniel Opriţa, omul care a pregătit-o pe Steaua în ultimii ani, însă din cauza lipsei dreptului de promovare nu a dus echipa în prima ligă, a anunţat ce intenţionează să facă din sezonul viitor.

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Tehnicianul, care a vorbit mereu despre frustrarea pe care o simte din cauza faptului că la trupa din Ghencea nu se rezolvă problema cu dreptul de promovare, pare decis să continue şi din stagiunea viitoare la formaţia bucureşteană.

Opriţa, anunţ despre discuţiile cu Hermannstadt

După ce s-a spus că Daniel Opriţa e aproape să meargă la Hermannstadt, formaţie care tocmai s-a despărţit de Dorinel Munteanu după retrogradarea în liga secundă, se pare că tehnicianul care şi-a terminat contractul cu Steaua nu o să meargă la trupa sibiană.

“Nu sunt negocieri cu Hermannstadt. Nu am ajuns până acolo, a fost doar o întrebare. Nu știu ce va fi mai departe. E normal, dacă ești sunat, să accepți să discuți. Nu a rămas să mă gândesc, nu trebuie să dau vreun răspuns. Nu am ajuns până acolo. Oamenii trebuie să vadă, vin după retrogradare și trebuie să se reorganizeze. După aceea poate vom discuta ceva, dacă e ceva de discutat.

Îmi place normalitatea, ceea ce este mai greu în România la ora actuală. La alte echipe pot câștiga mai mult, nu stau la Steaua pentru bani. Am stat pentru condiții, pentru suporteri. Avem 7-800 de suporteri în deplasare și te simți fotbalist și antrenor. Nu e vorba despre bani. Am avut oferte mai bune decât la Steaua și nu am plecat”, a spus Daniel Opriţa.