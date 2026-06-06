Răsturnare de situaţie: antrenorul nu merge la Hermannstadt şi semnează cu o echipă de tradiţie din România

Daniel Opriţa, omul care a pregătit-o pe Steaua în ultimii ani, însă din cauza lipsei dreptului de promovare nu a dus echipa în prima ligă, a anunţat ce intenţionează să facă din sezonul viitor.
Tehnicianul, care a vorbit mereu despre frustrarea pe care o simte din cauza faptului că la trupa din Ghencea nu se rezolvă problema cu dreptul de promovare, pare decis să continue şi din stagiunea viitoare la formaţia bucureşteană.
Opriţa, anunţ despre discuţiile cu Hermannstadt
După ce s-a spus că Daniel Opriţa e aproape să meargă la Hermannstadt, formaţie care tocmai s-a despărţit de Dorinel Munteanu după retrogradarea în liga secundă, se pare că tehnicianul care şi-a terminat contractul cu Steaua nu o să meargă la trupa sibiană.
“Nu sunt negocieri cu Hermannstadt. Nu am ajuns până acolo, a fost doar o întrebare. Nu știu ce va fi mai departe. E normal, dacă ești sunat, să accepți să discuți. Nu a rămas să mă gândesc, nu trebuie să dau vreun răspuns. Nu am ajuns până acolo. Oamenii trebuie să vadă, vin după retrogradare și trebuie să se reorganizeze. După aceea poate vom discuta ceva, dacă e ceva de discutat.
Îmi place normalitatea, ceea ce este mai greu în România la ora actuală. La alte echipe pot câștiga mai mult, nu stau la Steaua pentru bani. Am stat pentru condiții, pentru suporteri. Avem 7-800 de suporteri în deplasare și te simți fotbalist și antrenor. Nu e vorba despre bani. Am avut oferte mai bune decât la Steaua și nu am plecat”, a spus Daniel Opriţa.
Daniel Opriţa rămâne la Steaua
După ce a anunţat recent pentru AS.ro că nu ştie unde o să fie în stagiunea următoare, Daniel Opriţa spune că în mare parte şi-a decis viitorul şi o să continue la Steaua şi în sezonul viitor.
“Am simțit asta la Sepsi, că sunt lucrurile ca la Steaua, am vrut să merg vara trecută, dar nu s-a putut. Toate condițiile de acolo sunt pentru performanță. Asta mă ține la Steaua, faptul că am avut tot ceea ce mi-a trebuit și am fost lăsat să-mi fac meseria.
Sunt discuții cu Steaua și suntem foarte aproape să finalizăm. În mare, am rezolvat, am stabilit programul, meciurile amicale. Îmi pare rău că pierdem din jucători și lista pe care am dat-o cu fotbaliștii să se rezolve mai repede. A plecat Drăghici, căpitanul echipei, și chiar îmi pare rău pentru el. Sunt supărat că nu mai continuă la Steaua”, a conchis Daniel Opriţa.
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