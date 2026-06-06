CSM București – Metz LIVE TEXT (16:00) A venit ziua cea mare! CSM luptă în Final Four: „Putem face ceva măreț!”

20.000 de fani sunt așteptați la Budapesta pentru Final Four-ul din handbalul feminin. CSM București, Metz, Gyor și Brest luptă pentru marele trofeu.
Partida dintre CSM București și Metz va fi sâmbătă de la ora 16:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AntenaSport și în aplicație.
CSM București, cu gândul la trofeu
Calificată în Final Four pentru prima dată după 8 ani, CSM București este considerată outsider în competiție, atât în semifinala cu Metz, cât și într-o eventuală finală.
“Suntem foarte bucuroase că avem șansa să fim aici în acest weekend. Am avut o lună lungă în urmă și am pregătit semifinala foarte bine. Vom vedea mâine (nr. astăzi) la ce nivel vom fi. Aceste meciuri sunt întotdeauna despre partea mentală, așa că sper că fetele vor fi pregătite.
Avem atât de multe jucătoare experimentate, dar unele dintre ele nu au jucat într-un Final Four, așa că sper din tot sufletul că vor pune această emoție în locul potrivit, astfel încât să putem supraviețui începutului de joc, pentru că acest lucru este cel mai important. Știu asta din experiență, că unele fete trebuie să-și împingă această adrenalină în jos, astfel încât să nu obosească repede.
Nu vrem să punem nicio presiune, pentru că este atât de plăcut să fii aici. Trebuie doar să se bucure și să joace handbal pentru că iubesc handbalul, nu pentru că sunt aici doar pentru a câștiga ceva. În cele din urmă, desigur, dacă avem această atitudine și joci cu adevărat ca o echipă, putem face ceva măreț” a spus Bojana Popovici
Cum au ajuns CSM și Metz în Final Four
CSM București a terminat pe locul 2 în grupa B după ce a obținut 10 victorii și 4 înfrângeri, cu un golaveraj de 452 la 402. În faza sferturilor, CSM a învins coșmarul din ultimele sezoane, Esbjerg: 25-26 în deplasare și 37-27 pe propriul teren.
Metz a terminat tot pe locul 2 în grupă, dar în A, cu 12 victorii și 2 înfrângeri, iar golaverajul a fost 453 la 364. În sferturi a avut mari emoții cu Ferencvaros după 31-31 în deplasare și 31-28 pe propriul teren.
Crina Pintea vrea meciul vieții
Crina Pintea a declarat că atmosfera din echipă este una excelentă, înaintea partidei cu Metz. Aceasta vrea ca „tigroaicele” să se bucure de fiecare moment, fiind cu gândul la marele trofeu, pe care echipa l-a cucerit în urmă cu zece ani.
„Am ajuns, din nou, la Budapesta. Mă bucur extrem de mult că suntem aici. Atmosfera e extraordinară, e multă liniște între noi, simt entuziasmul și simt încrederea pe care o avem. Simțim emoții frumoase, le simt pe fete nu relaxate în mod negativ, ci nu simt presiune. E bine, suntem aici, ne-am dorit ani la rând asta, doar ne bucurăm de moment. Nu se știe când vom mai fi aici.
Știm de ce suntem aici, tratăm lucrurile cu seriozitate, vrem să dăm ce avem mai bun, am așteptat momentul acesta. Nu am venit să petrecem, suntem profesioniste și am venit aici să ne jucăm șansa. Nu o să ne dăm la o parte, o să ne batem. Tratăm meciurile așa cum am făcut-o de-a lungul sezonului. Când ne punem ambiția, știm să facem treabă bună.
Nu cred că trebuie să avem un reper, contează ca aceste două zile să fie cele mai bune zile din viețile noastre. Așa vom străluci. Nu contează ce s-a întâmplat în anii precedenți, contează cum voi fi aici. O să fie extrem de bine.
Sunt jucătoare foarte bune, dar am încredere în noi. Am pregătit meciul, dar nu e despre adversar. E despre noi, despre cum vom fi la ora meciului, toți ochii pe trofeu. Trebuie să tratăm ca atare aceste două zile, am tras mulți ani pentru ele. Suntem aici să ne facem treaba, dar mă repet, fără niciun fel de presiune”, a decarat Crina Pintea, înainte de Final Four-ul Champions League.
Bella Gullden o vrea pe CSM campioană
Bella Gullden a mai declarat că are amintiri extrem de plăcute de la Budapesta. În urma cu zece ani, ea a fost una dintre cele mai importante jucătoare de la CSM Bucureşti, care reuşea să cucerească trofeul Champions League, după o finală decisă la loviturile de 7 metri cu Gyor.
De asemenea, suedeza a avut doar cuvinte de laudă la adresa Bojanei Popovic, declarând că antrenoarea de la CSM Bucureşti este un adevărat model de urmat pentru ea.
“E minunat să mă întorc aici. Chiar stăm aproape de unde am stat atunci când am primit medaliile. Sunt amintiri plăcute, dar e puţin şi trist, pentru că nu poţi să te mai întorci ca jucătoare. Mă simt de parcă ar fi fost ieri. A trecut mult timp şi de când CSM Bucureşti a fost ultima dată în Final Four. Sper să o învingă pe Metz.
(N.r. O susţii pe CSM) E foarte dificil, pentru că am jucat la Brest, am prietene aproape în fiecare echipă. Inima mea e mai mult spre CSM Bucureşti, acolo am avut cei mai buni ani ai mei în handbal.
(N.r. Despre Bojana Popovic) E un model pentru mine încă de când juca, modul în care gândea handbalul. A făcut ceva grozav din această echipă, poţi învăţa multe de la ea. Toată lumea se gândeşte că Gyor va câştiga, dar nu ştii ce se va întâmpla. Să se bucure, nu au mai fost aici de mult. Cred că vor învinge Metz, iar după totul e deschis, e doar un meci.
Omoregie e aici de mult, merită să fie în finală. Şi anul trecut a fost grozavă. Trebuie să fie un lider acum şi să arate asta şi pe teren.
(N.r. Un mesaj pentru jucătoare şi pentru fanii români) Le încurajez, le doresc mult noroc. Ştiu cum a fost când noi am fost aici, în urmă cu zece ani. Era un colţ mic (n.r. al fanilor români), în rest era totul verde. Dar tot au reuşit să facă cel mai mult zgomot. Să faceţi la fel şi acum pentru a ajuta fetele”, a declarat Bella Gullden, pentru AntenaSport, înainte de Final Four-ul Champions League.
Friis nu se sperie de Metz
CSM București nu stă bine în ceea ce privește ultimele dueluri cu Metz. Echipa francez a câștigat ultimele 5 dueluri directe, inclusiv de două ori în această ediție, dar în faza grupelor. Acest lucru nu le sperie însă pe fetele de la CSM.
“Sunt fericită și super entuziasmată, sunt fericită că am simțit în sfârșit această atmosferă aici și că sunt alături de echipă pentru a face asta împreună. Sunt super fericită pentru asta. De asemenea, visez să câștig Liga Campionilor, dar ca persoană, trebuie să asimilez totul, așa că în acest moment sunt foarte fericită să fiu aici și să simt atmosfera.
Cred că, dacă mă uit în urmă, în acest sezon am avut două meciuri foarte echilibrate împotriva lui Metz, așa că nu mă simt speriată sau nemotivată pentru că eu cred că ne potrivim foarte bine. Trebuie doar să fim foarte bine pregătite. Știm că este o echipă super bună și vom face tot posibilul să reușim mâine (n.r. azi)” a spus Emma Friis în conferința de presă.
Programul Final 4-ului Champions League
Sâmbătă
CSM București – Metz Handball – ora 16:00
Gyor Audi ETO – Brest Bretagne Handball – ora 19:00
Duminică
Finala mică – ora 16:00
Finala mare – ora 19:00
- Bella Gullden vrea să o vadă pe CSM Bucureşti din nou campioană în Champions League: “Totul e deschis”
- Elizabeth Omoregie a vorbit cu Cristina Neagu, înainte de Final Four-ul Champions League. Dialog savuros: „Nu scap de tine”
- „Toți ochii pe trofeu”. Crina Pintea vrea să scrie istorie cu CSM București, în Final Four-ul Champions League
- Per Johansson vrea o finală de Liga Campionilor Gyor – CSM Bucureşti: “O atmosferă electrizantă”
- MVP-ul Final Four-ului de vis din 2016, sfat superb pentru jucătoarele de la CSM Bucureşti: “Să fie mândre”