CSM București – Metz LIVE TEXT (16:00) A venit ziua cea mare! CSM luptă în Final Four: „Putem face ceva măreț!”

Crina Pintea vrea meciul vieții

Crina Pintea a declarat că atmosfera din echipă este una excelentă, înaintea partidei cu Metz. Aceasta vrea ca „tigroaicele” să se bucure de fiecare moment, fiind cu gândul la marele trofeu, pe care echipa l-a cucerit în urmă cu zece ani.

„Am ajuns, din nou, la Budapesta. Mă bucur extrem de mult că suntem aici. Atmosfera e extraordinară, e multă liniște între noi, simt entuziasmul și simt încrederea pe care o avem. Simțim emoții frumoase, le simt pe fete nu relaxate în mod negativ, ci nu simt presiune. E bine, suntem aici, ne-am dorit ani la rând asta, doar ne bucurăm de moment. Nu se știe când vom mai fi aici.

Știm de ce suntem aici, tratăm lucrurile cu seriozitate, vrem să dăm ce avem mai bun, am așteptat momentul acesta. Nu am venit să petrecem, suntem profesioniste și am venit aici să ne jucăm șansa. Nu o să ne dăm la o parte, o să ne batem. Tratăm meciurile așa cum am făcut-o de-a lungul sezonului. Când ne punem ambiția, știm să facem treabă bună.

Nu cred că trebuie să avem un reper, contează ca aceste două zile să fie cele mai bune zile din viețile noastre. Așa vom străluci. Nu contează ce s-a întâmplat în anii precedenți, contează cum voi fi aici. O să fie extrem de bine.

Sunt jucătoare foarte bune, dar am încredere în noi. Am pregătit meciul, dar nu e despre adversar. E despre noi, despre cum vom fi la ora meciului, toți ochii pe trofeu. Trebuie să tratăm ca atare aceste două zile, am tras mulți ani pentru ele. Suntem aici să ne facem treaba, dar mă repet, fără niciun fel de presiune”, a decarat Crina Pintea, înainte de Final Four-ul Champions League.

Bella Gullden o vrea pe CSM campioană

Bella Gullden a mai declarat că are amintiri extrem de plăcute de la Budapesta. În urma cu zece ani, ea a fost una dintre cele mai importante jucătoare de la CSM Bucureşti, care reuşea să cucerească trofeul Champions League, după o finală decisă la loviturile de 7 metri cu Gyor.

De asemenea, suedeza a avut doar cuvinte de laudă la adresa Bojanei Popovic, declarând că antrenoarea de la CSM Bucureşti este un adevărat model de urmat pentru ea.

“E minunat să mă întorc aici. Chiar stăm aproape de unde am stat atunci când am primit medaliile. Sunt amintiri plăcute, dar e puţin şi trist, pentru că nu poţi să te mai întorci ca jucătoare. Mă simt de parcă ar fi fost ieri. A trecut mult timp şi de când CSM Bucureşti a fost ultima dată în Final Four. Sper să o învingă pe Metz.

(N.r. O susţii pe CSM) E foarte dificil, pentru că am jucat la Brest, am prietene aproape în fiecare echipă. Inima mea e mai mult spre CSM Bucureşti, acolo am avut cei mai buni ani ai mei în handbal.

(N.r. Despre Bojana Popovic) E un model pentru mine încă de când juca, modul în care gândea handbalul. A făcut ceva grozav din această echipă, poţi învăţa multe de la ea. Toată lumea se gândeşte că Gyor va câştiga, dar nu ştii ce se va întâmpla. Să se bucure, nu au mai fost aici de mult. Cred că vor învinge Metz, iar după totul e deschis, e doar un meci.

Omoregie e aici de mult, merită să fie în finală. Şi anul trecut a fost grozavă. Trebuie să fie un lider acum şi să arate asta şi pe teren.

(N.r. Un mesaj pentru jucătoare şi pentru fanii români) Le încurajez, le doresc mult noroc. Ştiu cum a fost când noi am fost aici, în urmă cu zece ani. Era un colţ mic (n.r. al fanilor români), în rest era totul verde. Dar tot au reuşit să facă cel mai mult zgomot. Să faceţi la fel şi acum pentru a ajuta fetele”, a declarat Bella Gullden, pentru AntenaSport, înainte de Final Four-ul Champions League.

Friis nu se sperie de Metz

CSM București nu stă bine în ceea ce privește ultimele dueluri cu Metz. Echipa francez a câștigat ultimele 5 dueluri directe, inclusiv de două ori în această ediție, dar în faza grupelor. Acest lucru nu le sperie însă pe fetele de la CSM.

“Sunt fericită și super entuziasmată, sunt fericită că am simțit în sfârșit această atmosferă aici și că sunt alături de echipă pentru a face asta împreună. Sunt super fericită pentru asta. De asemenea, visez să câștig Liga Campionilor, dar ca persoană, trebuie să asimilez totul, așa că în acest moment sunt foarte fericită să fiu aici și să simt atmosfera.

Cred că, dacă mă uit în urmă, în acest sezon am avut două meciuri foarte echilibrate împotriva lui Metz, așa că nu mă simt speriată sau nemotivată pentru că eu cred că ne potrivim foarte bine. Trebuie doar să fim foarte bine pregătite. Știm că este o echipă super bună și vom face tot posibilul să reușim mâine (n.r. azi)” a spus Emma Friis în conferința de presă.

Programul Final 4-ului Champions League

Sâmbătă

CSM București – Metz Handball – ora 16:00

Gyor Audi ETO – Brest Bretagne Handball – ora 19:00

Duminică

Finala mică – ora 16:00

Finala mare – ora 19:00