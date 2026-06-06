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Mbappe, la ora adevărului! Francezul a numit meciul pe care nu l-a revăzut niciodată: “Posibil să trezească «demoni»”

Andrei Nicolae Publicat: 6 iunie 2026, 17:18

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Mbappe, la ora adevărului! Francezul a numit meciul pe care nu l-a revăzut niciodată: Posibil să trezească «demoni»

Kylian Mbappe, în timpul unui meci / Profimedia

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Kylian Mbappe este fără nicio îndoială unul dintre cei mai buni jucători de pe planetă, însă asta nu înseamnă că anumite experiențe negative din cariera de jucător nu l-au marcat. Într-un interviu recent acordat, superstarul de la Real Madrid a numit partida pe care nu a avut niciodată puterea să o urmărească din nou, și anume finala Cupei Mondiale din 2022.

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Mbappe a jucat sute de partide de-a lungul carierei sale, însă una a lăsat “cicatrici” serioase în interiorul său. Pe 18 decembrie 2022, Franța întâlnea Argentina în finala Cupei Mondiale, iar naționala antrenată de Didier Deschamps venea din postura de campioană en-titre.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Franța – Argentina, meci “blestemat” pentru Kylian Mbappe

Atacantul lui Real Madrid a luptat din răsputeri pentru “Les Bleus”, reușind să marcheze două goluri în minutele 80 și 81 pentru a restabili egalitatea la doi, după ce Argentina a condus mare parte din meci. Partida a intrat în prelungiri, unde sud-americanii au marcat primii, însă Mbappe și-a mai trecut o dată numele pe lista marcatorilor.

La una dintre ultimele faze ale meciului, Franța a avut ocazia să învingă Argentina, însă șutul lui Randal Kolo Muani a fost blocat de Emiliano Martinez. La loviturile de departajare, “pumele” s-au impus și au câștigat Cupa Mondială la capătul uneia dintre cele mai dramatice finale de World Cup.

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Cu puțin timp înainte de startul Cupei Mondiale din 2026, Mbappe a recunoscut că nici până acum nu a revăzut acel meci care a avut loc la Lusail, în Qatar.

Nu am revăzut niciodată finala Cupei Mondiale din 2022. Niciodată. Dacă o voi revedea, e posibil să trezească niște «demoni». Trebuie să mergem mai departe. Am pierdut“, a spus starul Franței, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

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Franța face parte din Grupa I de la World Cup 2026, unde urmează să le întâlnească pe Senegal, Iraq și Norvegia.

Programul Franței la Cupa Mondială:

Franța – Senegal, 16 iunie, ora 22:00

Franța – Iraq, 23 iunie, ora 00:00

Norvegia – Franța, 26 iunie, ora 22:00

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