Mbappe, la ora adevărului! Francezul a numit meciul pe care nu l-a revăzut niciodată: “Posibil să trezească «demoni»”

Kylian Mbappe este fără nicio îndoială unul dintre cei mai buni jucători de pe planetă, însă asta nu înseamnă că anumite experiențe negative din cariera de jucător nu l-au marcat. Într-un interviu recent acordat, superstarul de la Real Madrid a numit partida pe care nu a avut niciodată puterea să o urmărească din nou, și anume finala Cupei Mondiale din 2022.

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Mbappe a jucat sute de partide de-a lungul carierei sale, însă una a lăsat “cicatrici” serioase în interiorul său. Pe 18 decembrie 2022, Franța întâlnea Argentina în finala Cupei Mondiale, iar naționala antrenată de Didier Deschamps venea din postura de campioană en-titre.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Franța – Argentina, meci “blestemat” pentru Kylian Mbappe

Atacantul lui Real Madrid a luptat din răsputeri pentru “Les Bleus”, reușind să marcheze două goluri în minutele 80 și 81 pentru a restabili egalitatea la doi, după ce Argentina a condus mare parte din meci. Partida a intrat în prelungiri, unde sud-americanii au marcat primii, însă Mbappe și-a mai trecut o dată numele pe lista marcatorilor.

Kylian Mbappé changed everything in 95 seconds ⏰🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/GUjrrDQbqb

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 6, 2026

La una dintre ultimele faze ale meciului, Franța a avut ocazia să învingă Argentina, însă șutul lui Randal Kolo Muani a fost blocat de Emiliano Martinez. La loviturile de departajare, “pumele” s-au impus și au câștigat Cupa Mondială la capătul uneia dintre cele mai dramatice finale de World Cup.