Mbappe, la ora adevărului! Francezul a numit meciul pe care nu l-a revăzut niciodată: “Posibil să trezească «demoni»”

Kylian Mbappe este fără nicio îndoială unul dintre cei mai buni jucători de pe planetă, însă asta nu înseamnă că anumite experiențe negative din cariera de jucător nu l-au marcat. Într-un interviu recent acordat, superstarul de la Real Madrid a numit partida pe care nu a avut niciodată puterea să o urmărească din nou, și anume finala Cupei Mondiale din 2022.
Mbappe a jucat sute de partide de-a lungul carierei sale, însă una a lăsat “cicatrici” serioase în interiorul său. Pe 18 decembrie 2022, Franța întâlnea Argentina în finala Cupei Mondiale, iar naționala antrenată de Didier Deschamps venea din postura de campioană en-titre.
- World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Franța – Argentina, meci “blestemat” pentru Kylian Mbappe
Atacantul lui Real Madrid a luptat din răsputeri pentru “Les Bleus”, reușind să marcheze două goluri în minutele 80 și 81 pentru a restabili egalitatea la doi, după ce Argentina a condus mare parte din meci. Partida a intrat în prelungiri, unde sud-americanii au marcat primii, însă Mbappe și-a mai trecut o dată numele pe lista marcatorilor.
Kylian Mbappé changed everything in 95 seconds ⏰🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/GUjrrDQbqb
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 6, 2026
La una dintre ultimele faze ale meciului, Franța a avut ocazia să învingă Argentina, însă șutul lui Randal Kolo Muani a fost blocat de Emiliano Martinez. La loviturile de departajare, “pumele” s-au impus și au câștigat Cupa Mondială la capătul uneia dintre cele mai dramatice finale de World Cup.
Cu puțin timp înainte de startul Cupei Mondiale din 2026, Mbappe a recunoscut că nici până acum nu a revăzut acel meci care a avut loc la Lusail, în Qatar.
“Nu am revăzut niciodată finala Cupei Mondiale din 2022. Niciodată. Dacă o voi revedea, e posibil să trezească niște «demoni». Trebuie să mergem mai departe. Am pierdut“, a spus starul Franței, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.
💭❌ Kylian Mbappé: “I did never rewatch the 2022 World Cup final. Never”.
“If I watch it, it might awaken some demons. We have to move on. We lost”, told Sorare. pic.twitter.com/H1bBeeOCYP
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2026
Franța face parte din Grupa I de la World Cup 2026, unde urmează să le întâlnească pe Senegal, Iraq și Norvegia.
Programul Franței la Cupa Mondială:
Franța – Senegal, 16 iunie, ora 22:00
Franța – Iraq, 23 iunie, ora 00:00
Norvegia – Franța, 26 iunie, ora 22:00
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