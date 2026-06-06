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20.000.000 de euro pentru Radu Drăguşin. Ultimul preţ! Ce club a intrat la negocieri pentru el

Radu Constantin Publicat: 6 iunie 2026, 16:51

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20.000.000 de euro pentru Radu Drăguşin. Ultimul preţ! Ce club a intrat la negocieri pentru el

Radu Drăgușin cu trofeul UEFA Europa League / Profimedia

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Soarta lui Radu Drăguşin pare decisă la Tottenham, iar jucătorul îşi caută deja echipă. Problema plecării fundaşului român din Anglia este legată de suma cerută de englezi pentru el: 20.000.000 de euro!

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Radu Drăguşin a evoluat foarte puţin pentru Tottenham, unul în care echipa londoneză a avut mari probleme cu evitarea retrogradării. Fundaşul central român s-a recuperat după o accidentare gravă şi a fost disponibil din luna decembrie, însă nu a intrat foarte mult în planurile antrenorilor echipei londoneze. Acum, se vede nevoi să-şi caute un nou angajament, iar Tottenham i-a transmis că este gata să-l cedeze, dar numai în anumite condiţii.

Fiorentina este primul club care şi-a manifestat interesul pentru român, scriu italienii.

”Primul nume, aproape o obsesie, este Radu Drăgușin, pe care Fabio Paratici l-a adus deja la Tottenham Hotspur în 2024 de la Genoa, investind 25 de milioane de euro. Acum încearcă să-i relanseze cariera după un început în Anglia îngreunat de accidentări. În ianuarie anul trecut au existat deja încercări de a-l aduce la Florența de la Londra, însă acestea nu au avut succes”, a anunţat presa din Italia.

“Directorul sportiv Paratici studiază amănunțit piața italiană și în special cea internațională, lucrând și în afara Seriei A. Printre jucătorii monitorizați se numără fundașul central Radu Drăgușin, o țintă de lungă durată a acestuia.

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Totuși, evaluarea pe care Tottenham i-a acordat-o fundașului central român rămâne o problemă complicată: cel puțin 20 de milioane de euro”, mai relatează jurnaliștii italieni.

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