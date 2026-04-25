Video Scene halucinante în finala Ligii Campionilor Asiei! A cedat complet şi l-a lovit cu capul în figură!

Momente uluitoare au avut loc în repriza a doua a finalei Ligii Campionilor Asiei, partidă transmisă în direct în AntenaPLAY. Zakaria Al Hawsawi l-a lovit cu capul în figură pe Yengi, după ce anterior jucătorul formaţiei japoneze Machida l-a împins cu pieptul pe Yengi. Centralul i-a acordat cartonaşul roşu lui Zakaria Al Hawsawi. Jucătorul lui Al Ahli Saudi riscă şi o suspendare exemplară pentru gestul halucinant din finala Ligii Campionilor Asiei, contra japonezilor de la Machida, partidă transmisă live în AntenaPLAY.