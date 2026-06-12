Recordul pentru cel mai în vârstă antrenor din istoria Cupei Mondiale a fost doborât de două ori în decurs de câteva ore, de Hugo Broos (Africa de Sud) şi Miroslav Koubek (Republica Cehă), ambii în vârstă de 74 de ani. Aceştia vor fi în curând depăşiţi de Dick Advocaat (78 de ani), antrenorul echipei Curaçao.
Cei doi septuagenari au doborât recordul deţinut anterior de Otto Rehhagel (72 de ani şi 10 luni, în timpul Cupei Mondiale din 2010 cu Grecia).
Recordul doborât de două ori în câteva ore la Campionatul Mondial 2026
Dar Koubek însuşi va fi detronat duminică, la ora 20:00, când Curaçao va intra pe teren. Mica naţiune caraibiană este antrenată de veteranul Dick Advocaat (78 de ani), pentru a treia sa Cupă Mondială (după 1994 cu Olanda şi 2006 cu Coreea de Sud).
Sub îndrumarea experimentatului antrenor olandez Dick Advocaat (78 de ani), echipa şi-a asigurat un loc la Cupa Mondială, rămânând neînvinsă în zece meciuri, cu şapte victorii şi trei remize.
Advocaat demisionase din funcţie în februarie pentru a-şi îngriji fiica bolnavă, înainte de a reveni la conducerea echipei naţionale în mai, după scurtul mandat al compatriotului său Fred Rutten.
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