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A aflat că ratează Campionatul Mondial şi şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională

Antena Sport Publicat: 12 iunie 2026, 6:15

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A aflat că ratează Campionatul Mondial şi şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională

Discursul lui Wataru Endo - Getty Images

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Căpitanul Japoniei, Wataru Endo, a devenit indisponibil pentru Cupa Mondială din cauza unei accidentări, mijlocaşul anunţând, de asemenea, retragerea sa din fotbalul internaţional.

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Endo, care a avut un sezon marcat de accidentări la Liverpool, a fost înlocuit de atacantul echipei Borussia Moenchengladbach, Shuto Machino, a anunţat Federaţia Japoneză de Fotbal într-un comunicat.

Wataru Endo şi-a anunţat retragerea

“De la accidentarea mea, am făcut tot ce am putut până în acest moment, aşa nu am niciun regret”, a spus Endo într-o postare pe reţelele de socializare.

Jucătorul în vârstă de 33 de ani a spus este frustrat nu a putut participa la evenimentul principal, dar este mândru de creşterea echipei de la Cupa Mondială din 2022 din Qatar.

Odată cu această campanie, voi retrage din echipa naţională. Aşa de acum înainte, voi susţine echipa naţională a Japoniei ca unul dintre fani“, a spus el.

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Japonia se află în Grupa F şi va începe a opta sa participare la finala Cupei Mondiale împotriva Olandei, la Dallas, pe 14 iunie, înainte de a întâlni Tunisia şi Suedia.

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