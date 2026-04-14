Accidentare teribilă în Liverpool – PSG. Hugo Ekitike a fost scos pe targă și ar putea rata World Cup 2026

Hugo Ekitike (23 de ani) s-a accidentat grav în duelul dintre Liverpool și PSG, din returul sferturilor din Champions League. Atacantul francez a fost scos pe targă de pe teren.
În minutul 28, Hugo Ekitike a încercat să preia o pasă de la Dominik Szoboszlai, aproape de mijlocul terenului. Atacantul francez a alunecat și a acuzat dureri la glezna dreaptă.
Accidentare teribilă în Liverpool – PSG: Hugo Ekitike, scos pe targă
Hugo Ekitike a rămas întins pe gazon și a primit îngrijiri medicale timp de câteva minute. Atacantul nu a putut părăsi terenul pe propriile picioare și a fost nevoit să iasă pe targă, cu mâinile în cap, fiind vizibil îngrijorat de starea sa.
O eventuală accidentare gravă ar fi o adevărată lovitură pentru atacantul lui Liverpool. Hugo Ekitike ar putea rata participarea la World Cup 2026, Didier Deschamps urmând să anunțe lotul Franței la mijlocul lunii viitoare. Turneul final se vede live în Univerul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie.
„Ce păcat pentru Hugo Ekitike. Nu doar că ar putea rata restul sezonului pentru Liverpool, dar asta i-ar putea afecta și șansele de a ajunge la World Cup 2026. Francezul arată dezastruos, după ce a ieșit pe targă”, au notat englezii de la dailymail.co.uk.
În locul lui Hugo Ekitike, Arne Slot l-a trimis pe teren în meciul cu PSG pe Mo Salah. Egipteanul se pregătește de plecarea de la Liverpool, iar meciul cu PSG ar putea fi ultimul pe care el îl dispută în tricoul „cormoranilor”, în Champions League.
În tur, PSG a învins-o pe Liverpool cu scorul de 2-0. Desire Doue și Khvicha Kvaratskhelia au punctat pentru francezi.
