Atletico Madrid – Barcelona 0-2. Repriză de vis pentru catalani. Torres și Yamal au marcat. Liverpool – PSG 0-0

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 21:55

Atletico Madrid – Barcelona 0-2. Repriză de vis pentru catalani. Torres și Yamal au marcat. Liverpool – PSG 0-0

Lamine Yamal și Julian Alvarez, în Barcelona - Atletico Madrid/ Profimedia

Atletico Madrid – Barcelona și Liverpool – PSG, meciurile din această seară din Champions League, sunt în format live text, pe as.ro. Se anunță spectacol total în retururile din sferturile competiției europene.

În tur, Atletico Madrid a învins-o cu 2-0 pe Barcelona, meciul fiind arbitrat de Istvan Kovacs. Catalanii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 44, după ce Pau Cubarsi a văzut direct cartonașul roșu.

Atletico Madrid – Barcelona 0-2 și Liverpool – PSG 0-0 LIVE TEXT

Min. 24: Atletico Madrid – Barcelona 0-2. Ferran Torres a marcat, cu o execuție superbă, din marginea careului.

Min. 22: Ocazie Atletico Madrid. Antoine Griezmann a fost aproape să egaleze, șutul său din careul mic trecând ușor pe lângă bara porții catalanilor.

Min. 4: Atletico Madrid – Barcelona 0-1. Lamine Yamal a deschis scorul, după o mare eroare comisă de Lenglet în defensivă.

Min. 1: Ocazie Barcelona. Lamine Yamal a șutat spre poarta madrilenilor, iar Musso a respins în corner. Catalanii au pus presiune la poarta adversă încă din primele secunde ale meciului.

Min. 1: Au început cele două partide.

Echipele de start la Atletico Madrid – Barcelona: 

  • Atletico Madrid (4-4-2): Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez
    Rezerve: Oblak, Esquivel, Mendoza, Cardoso, Sorloth, Baena, Almada, Vargas, Gonzalez, D. Martinez, Bonar, J. Diaz
    Antrenor: Diego Simeone
  • Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia – Kounde, E. Garcia, G. Martin, Cancelo – Pedri, Gavi – Yamal, F. Lopez, Olmo – F. Torres
    Rezerve: Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Lewandowski, Rashford, Casado, De Jong, Bardghji, Cortes, Xavi Espart, Marques
    Antrenor: Hansi Flick

Echipele de start la Liverpool – PSG:

  • Liverpool: Mamardashvil – Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike – Isak
    Rezerve: Woodman, Misciur, Gomez, Salah, Chiesa, Jone, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha
    Antrenor: Arne Slot
  • PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue, Dembele, Kvaratskhelia
    Rezerve: Woodman, Misciur, Gomez, Salah, Chiesa, Jone, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha
    Antrenor: Luis Enrique

La faza imediat următoare după eliminarea lui Cubarsi, Atletico Madrid a reușit să deschidă scorul. Julian Alvarez a executat superb o lovitură liberă. În repriza secundă, Alexander Sorloth a stabilit scorul final, după golul marcat în minutul 70.

Cele două rivale din La Liga s-au confruntat într-o dublă eliminatorie și în semifinalele Cupei Spaniei, în acest sezon. După 4-0 în tur, Atletico Madrid a fost învinsă în retur de Barcelona cu scorul de 0-3, catalanii fiind aproape să trimită partida în prelungiri.

De cealaltă parte, PSG a învins-o cu 2-0 pe Liverpool, în meciul tur din sferturile Champions League. Campioana en-titre din Champions League s-a impus fără emoții grație golurilor marcate de Desire Doue, în minutul 11, și Khvicha Kvaratskhelia, în minutul 65.

Câștigătoarea „dublei” PSG – Liverpool se va duela în semifinale cu câștigătoarea dintre Bayern și Real Madrid. Barcelona sau Atletico Madrid se va duela în „careul de ași” al competiției europene cu Sporting sau Arsenal.

