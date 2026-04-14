Atletico Madrid – Barcelona 0-2. Repriză de vis pentru catalani. Torres și Yamal au marcat. Liverpool – PSG 0-0

Atletico Madrid (4-4-2): Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez

Rezerve: Oblak, Esquivel, Mendoza, Cardoso, Sorloth, Baena, Almada, Vargas, Gonzalez, D. Martinez, Bonar, J. Diaz

Antrenor: Diego Simeone

Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia – Kounde, E. Garcia, G. Martin, Cancelo – Pedri, Gavi – Yamal, F. Lopez, Olmo – F. Torres

Rezerve: Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Lewandowski, Rashford, Casado, De Jong, Bardghji, Cortes, Xavi Espart, Marques

Antrenor: Hansi Flick

Echipele de start la Liverpool – PSG:

Liverpool : Mamardashvil – Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike – Isak

Rezerve: Woodman, Misciur, Gomez, Salah, Chiesa, Jone, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha

Antrenor: Arne Slot

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Antrenor: Luis Enrique

La faza imediat următoare după eliminarea lui Cubarsi, Atletico Madrid a reușit să deschidă scorul. Julian Alvarez a executat superb o lovitură liberă. În repriza secundă, Alexander Sorloth a stabilit scorul final, după golul marcat în minutul 70.

Cele două rivale din La Liga s-au confruntat într-o dublă eliminatorie și în semifinalele Cupei Spaniei, în acest sezon. După 4-0 în tur, Atletico Madrid a fost învinsă în retur de Barcelona cu scorul de 0-3, catalanii fiind aproape să trimită partida în prelungiri.

De cealaltă parte, PSG a învins-o cu 2-0 pe Liverpool, în meciul tur din sferturile Champions League. Campioana en-titre din Champions League s-a impus fără emoții grație golurilor marcate de Desire Doue, în minutul 11, și Khvicha Kvaratskhelia, în minutul 65.

Câștigătoarea „dublei” PSG – Liverpool se va duela în semifinale cu câștigătoarea dintre Bayern și Real Madrid. Barcelona sau Atletico Madrid se va duela în „careul de ași” al competiției europene cu Sporting sau Arsenal.