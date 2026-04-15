Ce a făcut Lamine Yamal, după ce Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid. Gesturile surprinse pe teren

Viviana Moraru Publicat: 15 aprilie 2026, 9:57

Lamine Yamal, după ce Barcelona a fost eliminată din Champions League de Atletico Madrid/ Profimedia

Lamine Yamal a surprins cu gestul făcut imediat după ce Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid, din Champions League. Madrilenii s-au calificat în semifinalele competiţiei, după 3-2, la general.

Spaniolii l-au urmărit pe Lamine Yamal, după fluierul final al partidei de pe “Metropolitano”. Starul Barcelonei a mers la fiecare coechipier pentru a-l saluta, înainte să meargă la vestiare.

Gestul făcut de Lamine Yamal, după Atletico Madrid – Barcelona 1-2: şi-a salutat fiecare coechipier

La precedentul duel disputat pe terenul lui Atletico Madrid, câştigat de Barcelona cu 2-1, în La Liga, la începutul acestei luni, Lamine Yamal a fost în centrul atenţiei. Starul catalanilor a avut o ieşire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de Hansi Flick.

De data aceasta, Yamal a fost calm şi a ţinut să dea mâna cu fiecare coechipier în parte, înainte să iasă de pe teren, fapt surprins de spaniolii de la as.com.

“Starul Barcelonei a avut o atitudine complet diferită faţă de meciul din La Liga”, au notat spaniolii citaţi anterior, despre gestul lui Lamine Yamal.

Lamine Yamal a fost cel care a deschis scorul pe terenul lui Atletico Madrid, în minutul patru. Ferran Torres a punctat şi el în minutul 24, însă Atletico Madrid a redus din diferenţă şapte minute mai târziu, după reuşita lui Ademola Lookman.

Madrilenii lui Diego Simeone i-au eliminat pentru a treia oară pe rivalii catalani din Champions League, urmând să se dueleze pentru un loc în marea finală cu învingătoarea “dublei” Sporting – Arsenal.

