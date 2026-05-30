Situație incredibilă la finala UCL! Concurentul lui Florentino Perez a trimis patru autocare cu sigla Realului. Mesajul afișat

Daniel Işvanca Publicat: 30 mai 2026, 17:38

Pușkaș Arena / Profimedia

Paris Saint Germain și Arsenal se vor duela pentru supremație în finala UEFA Champions League. Ultimul act al celei mai tari competiții inter-cluburi se va juca de la ora 19:00 la Budapesta și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Enrique Riquelme, cel care va candida alături de Florentino Perez pentru funcția de președinte al celor de la Real Madrid, a luat o decizie incredibilă și a trimis patru autocare în fața arenei Pușkaș.

Enrique Riquelme aspiră la funcția de președinte al celor de la Real Madrid, iar afaceristul face orice pentru a ieși în evidență, chiar și atunci când clubul „blanco” nu este în prim-plan.

Concret, MARCA a publicat o fotografie cu patru autocare prezente în fața Pușkaș Arena, ce poartă pe ele chipul lui Riquelme și sigla formației din La Liga.

Mai mult decât atât, acestea au fost personalizate cu un mesaj special, prin care acesta ar vrea să anunțe o renaștere a Realului, dacă va câștiga alegerile: „Bucurați-vă de această seară, ne vom întoarce”.

