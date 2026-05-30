Românul invitat de UEFA la finala Champions League. Apariție pe marginea terenului înainte de PSG – Arsenal

Românul invitat de UEFA la finala Champions League, dintre PSG și Arsenal, este Ionuț Lupescu. Fostul internațional și-a făcut apariția pe teren, înaintea partidei „de foc” de la Budapesta.

Ionuț Lupescu este fost director tehnic în cadrul UEFA. În prezent, acesta ocupă funcția de consultat tehnic în cadrul forului continental.

Cu aproximativ o oră înainte de startul partidei de pe „Puskas Arena”, Ionuț Lupescu a fost surprins la marginea terenului, alături de alți oficiali UEFA.

Fostul internațional român a purtat un scurt dialog cu Roy Hodgson. Ajuns la 78 de ani, englezul care a antrenat formații de top din Europa, este observator tehnic în cadrul UEFA, analizând partidele din competițiile europene.

Ca și consultant tehnic UEFA, Ionuț Lupescu are rolul de a analiza tactic și tehnic partidele din competițiile europene, organizate de forul continental. Acesta contribuie la rapoartele realizate după meci, care ajung la federațiile din Europa.