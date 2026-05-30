Românul invitat de UEFA la finala Champions League. Apariție pe marginea terenului înainte de PSG – Arsenal

Viviana Moraru Publicat: 30 mai 2026, 18:16

PSG - Arsenal e finala Champions League, la Budapesta/ Profimedia

Românul invitat de UEFA la finala Champions League, dintre PSG și Arsenal, este Ionuț Lupescu. Fostul internațional și-a făcut apariția pe teren, înaintea partidei „de foc” de la Budapesta.

Ionuț Lupescu este fost director tehnic în cadrul UEFA. În prezent, acesta ocupă funcția de consultat tehnic în cadrul forului continental.

Ionuț Lupescu, invitat de UEFA la finala Champions League, PSG – Arsenal

Cu aproximativ o oră înainte de startul partidei de pe „Puskas Arena”, Ionuț Lupescu a fost surprins la marginea terenului, alături de alți oficiali UEFA.

Fostul internațional român a purtat un scurt dialog cu Roy Hodgson. Ajuns la 78 de ani, englezul care a antrenat formații de top din Europa, este observator tehnic în cadrul UEFA, analizând partidele din competițiile europene.

Ionuț Lupescu, invitat de UEFA la finala Champions League/ GSP

Ca și consultant tehnic UEFA, Ionuț Lupescu are rolul de a analiza tactic și tehnic partidele din competițiile europene, organizate de forul continental. Acesta contribuie la rapoartele realizate după meci, care ajung la federațiile din Europa.

Ionuț Lupescu a făcut parte din cei 26 de observatori tehnici UEFA, din sezonul 2025-2026. Sir Gareth Southgate, Ole Gunnar Solskjaer, Rafa Benitez, Frank de Boer sau Roberto Martinez sunt unele dintre numele mari alături de care a stat fostul internațional român.

PSG – Arsenal e finala Champions League

Pentru prima dată în istoria competiției, finala UEFA Champions League va avea loc de la ora 19:00 (ora României), lucru anunțat de UEFA încă din august. Motivul? UEFA spune că această decizie a fost luată pentru a-i ajuta pe fanii care vor călători la Budapesta pentru finală să găsescă metode mai ușoare de a călători.

Arsenal a ajuns în finala Ligii Campionilor pentru a doua oară în istorie, după ce a mai reuşit această performanţă în urmă cu 20 de ani, în sezonul 2005/06. Cu acea ocazie, „tunarii” au fost învinşi cu 2-1 de Barcelona, chiar la Paris.

Deţinătoarea titlului, PSG, este primul club francez care reuşeşte să ajungă în trei finale de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor – şi primul care bifează prezenţe în finale consecutive. Sezonul trecut, parizienii au devenit doar a doua echipă franceză care câştigă această competiţie, urmând succesului obţinut de Marseille în sezonul 1992/93.

Aceasta este prima finală a unei competiţii majore intercluburi masculine UEFA disputată între echipe din Franţa şi Anglia.

Puskás Aréna a găzduit finala UEFA Europa League din 2023, în care Sevilla a învins Roma în urma loviturilor de departajare. Stadionul a fost, de asemenea, locul de desfăşurare al Supercupei Europei din 2020, în care Bayern a trecut de Sevilla cu scorul de 2-1.

