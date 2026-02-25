Cristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins - Antena Sport

Cristi Chivu (45 de ani) a fost surprins cu capul în pământ imediat după fluierul de final al meciului Inter – Bodo/Glimt 1-2, ce a consfinţit eliminarea nerazzurrilor din Liga Campionilor. Inter a părăsit Liga Campionilor într-un mod ruşinos, înainte de optimi, după un 2-5 umilitor, la general, cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt.
Vizibil afectat, Chivu a avut puterea să-l felicite pe antrenorul lui Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen (57 de ani), pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor.
Cristi Chivu, dărâmat după eliminarea Interului din Liga Campionilor
Cristi Chivu a ratat cucerirea trofeului în a treia competiţie de când a preluat-o pe Inter, după ce nu s-a impus nici în Mondialul cluburilor şi nici în Supercupa Italiei.
Mai are şansa de a cuceri titlul în Serie A şi un alt trofeu în Cupa Italiei, acolo unde Inter o va întâlni în semifinale pe Como.
În Serie A, Inter e mare favorită la trofeu, după 26 de etape fiind lider detaşat, cu 64 de puncte, cu 10 peste locul 2 ocupat de AC Milan. Campioana Napoli e pe 3, cu 50 de puncte, la egalitate cu Roma.
Manuel Akanji (30 de ani) a comis o gafă de proporţii la golul cu care Jens Petter Hauge (26 de ani) a deschis scorul în meciul Inter – Bodo/Glimt. În minutul 58 al meciului, Akanji a pierdut inexplicabil o minge în apropierea careului Interului. Blomberg a interceptat balonul, a scăpat singur cu Sommer, a şutat, portarul Interului a reuşit să respingă, dar mingea a ajuns la Jens Petter Hauge, care a marcat simplu, cu poarta goală.
Evjen a dus ulterior scorul la 2-0 pentru Bodo/Glimt. Inter a punctat şi ea pe tabelă la retur, prin Bastoni, în minutul 76. Insuficient, iar nerazzurrii părăsesc Liga Campionilor după o dublă înfrângere cu o echipă mult mai slab cotată. Dacă lotul lui Inter e cotat de către transfermarkt.com la aproape 667 de milioane de euro, lotul formaţiei norvegiene este cotat la circa 57 de milioane de euro.
- De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL
- Inter – Bodo/Glimt 1-2. Echipa lui Cristi Chivu, eliminare rușinoasă din Liga Campionilor
- Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu!
- Prezențe de gală la Inter – Bodo/Glimt. Ronaldo “Il Fenomeno” și Christian Vieri urmăresc echipa lui Chivu
- Kylian Mbappe, OUT pentru Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de L’Equipe înainte de meciul din UCL