Cristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins - Antena Sport

Cristi Chivu, la meciul retur al Interului cu Bodo/Glimt / Profimedia Images

Cristi Chivu (45 de ani) a fost surprins cu capul în pământ imediat după fluierul de final al meciului Inter – Bodo/Glimt 1-2, ce a consfinţit eliminarea nerazzurrilor din Liga Campionilor. Inter a părăsit Liga Campionilor într-un mod ruşinos, înainte de optimi, după un 2-5 umilitor, la general, cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt.

Vizibil afectat, Chivu a avut puterea să-l felicite pe antrenorul lui Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen (57 de ani), pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor.

Cristi Chivu, dărâmat după eliminarea Interului din Liga Campionilor

Cristi Chivu a ratat cucerirea trofeului în a treia competiţie de când a preluat-o pe Inter, după ce nu s-a impus nici în Mondialul cluburilor şi nici în Supercupa Italiei.

Mai are şansa de a cuceri titlul în Serie A şi un alt trofeu în Cupa Italiei, acolo unde Inter o va întâlni în semifinale pe Como.

În Serie A, Inter e mare favorită la trofeu, după 26 de etape fiind lider detaşat, cu 64 de puncte, cu 10 peste locul 2 ocupat de AC Milan. Campioana Napoli e pe 3, cu 50 de puncte, la egalitate cu Roma.