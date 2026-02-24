Transferul lui Puşcaş la Dinamo, lăudat: "Nu o să fie un caz Mazilu. Şanse mari să fie convocat la națională" - Antena Sport

Închide meniul
Transferul lui Puşcaş la Dinamo, lăudat: “Nu o să fie un caz Mazilu. Şanse mari să fie convocat la națională”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 februarie 2026, 23:08

George Pușcaș, în tricoul României / Profimedia Images

Gabi Torje şi Ionuţ Badea au lăudat transferul reuşit de Dinamo, aducerea lui George Puşcaş (29 de ani). Chiar dacă Torje consideră că el nu poate fi convocat pentru barajul cu Turcia, fostul fotbalist al “câinilor” e de părere că un eventual titlu cu Dinamo l-ar readuce pe Puşcaş în circuitul echipei naţionale.

George Puşcaş a marcat ultima oară în poarta lui Fenerbahce, într-un meci pierdut cu 4-2 de Bodrumspor. Se întâmpla pe 28 martie 2025.

Gabi Torje, despre transferul lui George Puşcaş la Dinamo: “Are șanse mari să fie convocat la națională”

“Nu o să fie un caz Mazilu. Valoarea lui este peste campionatul intern, preferi să joace 45 de minute. Sunt șanse mari să facă diferență. E un transfer pentru perspectivă, dar și pentru a ajuta echipa imediat”, a declarat Ionuţ Badea pentru digisport.ro.

“Așteptările sunt mari pentru toți fanii dinamoviști. Toată lumea crede că Pușcaș este o salvare pentru Dinamo. Sper să fie cât mai repede apt pentru Dinamo, să o ajute în play-off. Nu cred că se pune problema ca să fie convocat la barajul cu Turcia. Dar e important să aibă viza (n.r.: pentru SUA) pentru că dacă va juca bine și va câștiga titlul cu Dinamo are șanse mari să fie convocat la națională”, a susţinut Gabi Torje, pentru sursa citată.

Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş marţi. Atacantul a semnat din postura de jucător liber de contract, în care se afla după despărţirea de Bodrumspor, din vara anului trecut.

Puşcaş a semnat pe un sezon şi jumătate cu Dinamo şi va încasa un salariu lunar de 21.000 de euro. De asemenea, prima de instalare va fi de 50.000 de euro.

George Puşcaş, 11 goluri pentru naţionala României

George Puşcaş este cotat în prezent la 900.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Cea mai ridicată cotă a lui a fost de 6 milioane de euro.

Puşcaş a evoluat în 46 de meciuri pentru naţionala României, marcând 11 goluri pentru tricolor. Puşcaş a înscris un gol foarte important în meciul Israel – România 1-2, din preliminariile EURO 2024, care a consfinţit calificarea tricolorilor la Europeanul din Germania. Al doilea gol al naţionalei a fost marcat atunci de Ianis Hagi.

Puşcaş a fost unul dintre jucătorii-cheie şi la naţionala U21, care a ajuns în 2019 în semifinalele Campionatului European. În tricoul naţionalei U21, Puşcaş a marcat 18 goluri în 25 de partide.

