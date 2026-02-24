Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu!

Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu!

Bogdan Stănescu Publicat: 24 februarie 2026, 23:37

Comentarii
Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu!

Manuel Akanji, în Inter - Bodo/Glimt / Profimedia Images

Manuel Akanji (30 de ani) a comis o gafă de proporţii la golul cu care Jens Petter Hauge (26 de ani) a deschis scorul în meciul Inter – Bodo/Glimt. În minutul 58 al meciului, Akanji a pierdut inexplicabil o minge în apropierea careului Interului. Blomberg a interceptat balonul, a scăpat singur cu Sommer, a şutat, portarul Interului a reuşit să respingă, dar mingea a ajuns la Jens Petter Hauge, care a marcat simplu, cu poarta goală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu acest gol al lui Hauge, scorul în dubla manşă dintre Inter şi Bodo/Glimt a ajuns la 4-1 pentru formaţia norvegiană.

Manuel Akanji, “cadou” pentru norvegieni, la golul lui Hauge

Cotat în prezent la 4.5 milioane de euro de către transfermarkt.com, Jens Petter Hauge a evoluat în trecut pentru marea rivală a Interului, AC Milan. Rossonerii îl transferau în octombrie 2020, în schimbul a 4.8 milioane de euro, pe Jens Petter Hauge chiar de la Bodo/Glimt. După ce l-a împrumutat, mai întâi, la Frankfurt, AC Milan îl vindea definitiv pe Hauge la formaţia germană în schimbul a 8.2 milioane de euro.

Jens Petter Hauge nu a confirmat la Frankfurt, iar ulterior cota lui s-a prăbuşit. Dacă era evaluat, la un moment dat, la 10 milioane de euro, în vara lui 2023 era cotat la numai 2.5 milioane de euro. Frankfurt l-a împrumutat la formaţia belgiană Gent, apoi la Bodo/Glimt, după care l-a vândut definitiv la echipa norvegiană la începutul anului trecut, în schimbul a 4 milioane de euro.

Hauge şi-a revitalizat cariera la Bodo/Glimt. În cele 12 meciuri în care a evoluat în Liga Campionilor, în acest sezon, a marcat 6 goluri şi a dat 3 assist-uri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
Observator
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă
0:37 25 feb.
“Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL!
0:18 25 feb.
Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: “Dezamăgire totală”
0:11 25 feb.
FotoCristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins
0:05 25 feb.
De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL
23:51
Inter – Bodo/Glimt 1-2. Echipa lui Cristi Chivu, eliminare rușinoasă din Liga Campionilor
23:49
Steaua București, spre prima ligă! Ministrul Apărării s-a decis: „Se merge cu amândouă în paralel!”
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 3 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 4 FotoAlegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr. 5 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază 6 O nouă plângere la CNCD împotriva lui Gigi Becali pentru derapaje sexiste
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul