Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu! - Antena Sport

Manuel Akanji (30 de ani) a comis o gafă de proporţii la golul cu care Jens Petter Hauge (26 de ani) a deschis scorul în meciul Inter – Bodo/Glimt. În minutul 58 al meciului, Akanji a pierdut inexplicabil o minge în apropierea careului Interului. Blomberg a interceptat balonul, a scăpat singur cu Sommer, a şutat, portarul Interului a reuşit să respingă, dar mingea a ajuns la Jens Petter Hauge, care a marcat simplu, cu poarta goală.

Cu acest gol al lui Hauge, scorul în dubla manşă dintre Inter şi Bodo/Glimt a ajuns la 4-1 pentru formaţia norvegiană.

Manuel Akanji, “cadou” pentru norvegieni, la golul lui Hauge

Cotat în prezent la 4.5 milioane de euro de către transfermarkt.com, Jens Petter Hauge a evoluat în trecut pentru marea rivală a Interului, AC Milan. Rossonerii îl transferau în octombrie 2020, în schimbul a 4.8 milioane de euro, pe Jens Petter Hauge chiar de la Bodo/Glimt. După ce l-a împrumutat, mai întâi, la Frankfurt, AC Milan îl vindea definitiv pe Hauge la formaţia germană în schimbul a 8.2 milioane de euro.

Jens Petter Hauge nu a confirmat la Frankfurt, iar ulterior cota lui s-a prăbuşit. Dacă era evaluat, la un moment dat, la 10 milioane de euro, în vara lui 2023 era cotat la numai 2.5 milioane de euro. Frankfurt l-a împrumutat la formaţia belgiană Gent, apoi la Bodo/Glimt, după care l-a vândut definitiv la echipa norvegiană la începutul anului trecut, în schimbul a 4 milioane de euro.

Hauge şi-a revitalizat cariera la Bodo/Glimt. În cele 12 meciuri în care a evoluat în Liga Campionilor, în acest sezon, a marcat 6 goluri şi a dat 3 assist-uri.