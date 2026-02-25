De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL - Antena Sport

Închide meniul
De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL

Liga Campionilor

De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL

Andrei Nicolae Publicat: 25 februarie 2026, 0:05

De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Inter și-a luat “adio” de la Liga Campionilor din play-off-ul pentru optimile competiției, după ce a fost învinsă și în manșa retur de Bodo/Glimt, scor 2-1. Eșecul de pe Giuseppe Meazza a consemnat o statistică negativă care nu mai fusese atinsă de “nerazzurri” din sezonul 2010/11.

Inter a fost eliminată din Champions League după ce a fost învinsă tur-retur de Bodo/Glimt, scorul la general fiind de 5-2 în favoarea echipei de la Cercul Polar. După 1-3 în manșa tur din Norvegia, trupa de pe Meazza nu a găsit “antidotul” pentru a reveni și a suferit un nou eșec contra echipei antrenate de Kjetil Knutsen.

Contraperformanța lui Inter după eliminarea din Liga Campionilor

Odată cu eșecul din Italia, Interul lui Chivu a realizat contraperformanța de a fi eliminată din cea mai tare competiție europeană intercluburi după două eșecuri în dublă manșă în fazele eliminatorii pentru prima dată în 15 ani.

Din 2011 nu i se mai întâmplase așa ceva echipei din “cizmă”, de când era învinsă și în tur, dar și în retur în sferturi de Schalke 04. Atunci, “nerazzurrii” au pierdut cu 5-2 și cu 2-1 la un an distanță după ce au câștigat trofeul.

Tot în fața unei echipe din Germania a mai suferit Inter înfrângeri duble recent, respectiv cu Bayern Munchen, însă atunci au venit în faza grupelor. În stagiunea 2022/23, când încă exista formatul cu mai multe grupe, italienii au pierdut contra bavarezilor în două rânduri cu 2-0.

Odată cu eliminarea din UCL, Chivu și elevii săi sunt nevoiți să se concentreze pe lupta pentru titlul din Serie A și pentru Cupa Italiei.

