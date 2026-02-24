Xavi poate reveni în antrenorat! Ibericul e favorit pe lista unei naționale de top care merge la Cupa Mondială - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 24 februarie 2026, 23:29

Xavi Hernandez, la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale / Profimedia

Xavi Hernandez poate reveni pe banca tehnică după o pauză de aproape doi ani de când nu a mai pregătit nicio echipă. Naționala Marocului, care urmează să se despartă în curând de selecționerul Walid Regragui, deja și-a făcut lista privind posibilii înlocuitori, iar spaniolul este în fruntea ei.

Federația de Fotbal din Africa vrea să dea un “restart” echipei naționale după ce a pierdut finala Cupei Africii pe Națiuni, iar oficialii își doresc să îl demită pe Walid Regragui. Despărțirea dintre cele două tabere este ca și făcută, iar în acest moment lipsește doar o confirmare oficială.

Xavi, dorit la naționala Marocului

Ținând cont că mai sunt trei luni și jumătate până la startul Cupei Mondiale, unde “leii din Atlas” își doresc să ofere din nou o prestație solidă, directorii federației deja s-au gândit și la cine ar putea veni pe banca tehnică. Potrivit jurnaliștilor de la marca.com, Xavi Hernandez este principalul favorit al oficialilor.

Cu toate acestea, legendarul jucător al Barcelonei nu a fost niciodată încântat să preia proiecte din mers, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla cu negocierile pe care le va purta cu cei din Maroc. Xavi nu a mai pregătit o echipă de când a fost antrenor pe Camp Nou, unde a stat din noiembrie 2021 până în iunie 2024.

În cazul în care va accepta oferta “leilor din Atlas”, Xavi le va înfrunta la Mondial pe Brazilia, Scoția și Haiti în Grupa C. La ediția trecută, Maroc a încheiat pe locul al patrulea, cea mai bună clasare a unei naționale africane la turneul final.

